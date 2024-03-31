شاهد.. برشلونة يهزم لاس بالماس و إشبيلية يتفوق على خيتافي بالدوري الإسباني

فاز برشلونة على ضيفه لاس بالماس 1- صفر، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل رافينيا هدف المباراة الوحيد لبرشلونة في الدقيقة 59.

وشهدت المباراة، إكمال لاس بالماس المباراة بعشر لاعبين، وذلك بعد طرد حارسه ألفارو فاليز بعد تدخله القوي على رافينيا مهاجم برشلونة خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 24.

ورفع برشلونة رصيده إلى 67 نقطة في المركز الثاني، بفارق خمس نقاط خلف ريال مدريد المتصدر، والذي يلعب في وقت لاحق من اليوم الأحد مع ضيفه أتليتك بلباو، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

ويبتعد برشلونة كذلك بفارق خمس نقاط عن جيرونا صاحب المركز الثالث، والذي يلعب في وقت لاحق من اليوم الأحد مع ضيفه ريال بيتيس.

على الجانب الأخر، تجمد رصيد لاس بالماس عند 37 نقطة في المركز الثاني عشر.

راموس يهدي إشبيلية فوزاً مصيريا

وأهدى المدافع المخضرم سيرجيو راموس فريقه إشبيلية فوزاً مصيرياً في صراع البقاء وتجنب الهبوط إلى الدرجة الثانية، بتسجيله هدف المباراة الوحيد على أرض خيتافي.

وبهدفه الثالث في الدوري هذا الموسم بألوان فريقه الجديد-القديم والذي سجله منذ الدقيقة الخامسة إثر ركلة ركنية، منح ابن الـ38 عاماً النادي الأندلسي فوزه السابع، رافعاً رصيده إلى 31 نقطة في المركز الرابع عشر موقتاً بفارق ست نقاط عن منطقة الهبوط.

وكان راموس نفسه صاحب هدف التقدم لفريقه على أرض خيتافي خلال الفوز 3-1 في 16 يناير/كانون الثاني ضمن الدور ثمن النهائي لمسابقة الكأس المحلية، ليحقق الفريق الأندلسي ثأره من منافسه الذي أذله في معقله 3-0 خلال لقاء المرحلة السابعة عشرة في 16 ديسمبر/كانون الأول.

وتجمد رصيد خيتافي عند 38 نقطة في المركز العاشر موقتاً بتلقيه الهزيمة العاشرة للموسم.

وأهدر فالنسيا نقطتين ثمينتين لآماله بالمشاركة القارية الموسم المقبل بتعادله السلبي مع ضيفه ريال مايوركا، رافعاً رصيده الى 41 نقطة في المركز الثامن المهدد من فياريال الذي يختتم المرحلة الإثنين باستضافة أتلتيكو مدريد، فيما بات رصيد مايوركا 31 نقطة بفارق 6 نقاط عن منطقة الهبوط.

وبعدما حقق في المرحلة الماضية فوزه الأول للموسم، عاد ألميريا الأخير لينتكس مجدداً بخسارة ثقيلة على أرضه ضد أوساسونا بثلاثية نظيفة، ما جعله يقترب من الهبوط بعد موسمين في دوري الكبار (صعد الموسم الماضي لأول مرة منذ موسم 2014-2015).

ويتخلف ألميريا بفارق 14 نقطة عن سلتا فيغو السابع عشر الذي يلتقي رايو فايكانو الأحد.