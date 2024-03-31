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دوري أبطال أفريقيا.. الترجي التونسي يفشل في هزم أسيك ميموزا

https://twitter.com/CAFCLCC_ar/status/1774201408444666176 مباراة الترجي التونسي وأسيك ميموزا في ربع نهائي دوري ابطال افريقيا المصدر: منصة إكس للاتحاد الأفريقي لكرة القدم
الترجي التونسي يتعادل سلبيا مع ضيفه أسيك ميموزا في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم (مواقع التواصل الاجتماعي)
31/3/2024

تعادل الترجي التونسي مع ضيفه أسيك ميموزا العاجي سلبيا -السبت- في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وتتجدد المواجهة بين الفريقين في إياب ربع النهائي يوم السبت المقبل.

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ويرجع أخر انتصار للترجي على أسيك إلى عام 2002 حينما تغلب عليه 2 -صفر في دور المجموعات لدوري الأبطال، ومنذ ذلك الحين خسر أمام منافسه العاجي ثلاث مرات مقابل تعادلين.

وتأهل بطل تونس لهذا الدور محتلاً وصافة المجموعة الثالثة برصيد11 نقطة من الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في اثنتين والخسارة مرة وحيدة، بينما كان أسيك هو مفاجأة المجموعة الثانية التي تصدرها برصيد 11 نقطة حيث فاز في ثلاث وتعادل مرتين وخسر في مباراة وحيدة.

وشهد الترجي قبل يومين عودة لاعبيه محمد علي بن حمودة وبلال الساحلي للتدريبات الجماعية بعد تعافيهما من الإصابة، كما عاد كل من الجزائري محمد أمين توغاي والتوغولي روجي بعد الانتهاء من المشاركة مع منتخبات بلادهم، ومنحت السلطات المختصة التونسية الترجي السعة الكاملة للحضور الجماهيري في ملعب رادس، بينما حذرت إدارة النادي من محاولات بعض الجماهير إثارة الفوضى خلال المواجهة.

المصدر : الألمانية