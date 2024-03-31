دوري أبطال أفريقيا.. الترجي التونسي يفشل في هزم أسيك ميموزا

تعادل الترجي التونسي مع ضيفه أسيك ميموزا العاجي سلبيا -السبت- في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وتتجدد المواجهة بين الفريقين في إياب ربع النهائي يوم السبت المقبل.

ويرجع أخر انتصار للترجي على أسيك إلى عام 2002 حينما تغلب عليه 2 -صفر في دور المجموعات لدوري الأبطال، ومنذ ذلك الحين خسر أمام منافسه العاجي ثلاث مرات مقابل تعادلين.

وتأهل بطل تونس لهذا الدور محتلاً وصافة المجموعة الثالثة برصيد11 نقطة من الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في اثنتين والخسارة مرة وحيدة، بينما كان أسيك هو مفاجأة المجموعة الثانية التي تصدرها برصيد 11 نقطة حيث فاز في ثلاث وتعادل مرتين وخسر في مباراة وحيدة.

نهاية المواجهة بين الترجي وأسيك ميموزا بنتيجة 0-0 في أخر مباريات ذهاب دور ربع النهائي!🤝#TotalEnergiesCAFCL | #ESTASEC pic.twitter.com/exOGumbfYP — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) March 30, 2024

وشهد الترجي قبل يومين عودة لاعبيه محمد علي بن حمودة وبلال الساحلي للتدريبات الجماعية بعد تعافيهما من الإصابة، كما عاد كل من الجزائري محمد أمين توغاي والتوغولي روجي بعد الانتهاء من المشاركة مع منتخبات بلادهم، ومنحت السلطات المختصة التونسية الترجي السعة الكاملة للحضور الجماهيري في ملعب رادس، بينما حذرت إدارة النادي من محاولات بعض الجماهير إثارة الفوضى خلال المواجهة.