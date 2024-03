توخل يرمي المنديل.. مدرب بايرن ميونخ يهنئ ليفركوزن بلقب الدوري الألماني

أقرّ توماس توخل مدرب بايرن ميونخ، بطل الدوري الألماني لكرة القدم في المواسم الـ11 الماضية، أن السباق على اللقب انتهى بعد خسارة فريقه الـ"كلاسيكر" أمام بوروسيا دورتموند بهدفين نظيفين أمس السبت.

ويتقدم باير ليفركوزن المتصدر بفارق 13 نقطة عن عملاق بافاريا قبل 7 مراحل على نهاية البوندسليغا.

وقال توخل لشبكة "سكاي" المحلية بعد نهاية اللقاء "تهانينا لليفركوزن"، والتي جاءت بعد ساعات معدودة من قلب ليفركوزن -الذي لم يذق طعم الخسارة للمباراة الـ39 تواليا في مختلف المسابقات هذا الموسم- تأخره أمام هوفنهايم إلى فوز قاتل في غضون 3 دقائق ليخرج فائزا 2-1.

وعند سؤاله عما إذا كان السباق على اللقب قد انتهى، أجاب المدرب السابق لدورتموند وباريس سان جرمان وتشلسي "بالطبع.. هذا واقع، الأمر واضح، ليفركوزن بقيادة الإسباني تشابي ألونسو سيفوز بأول لقب له على الإطلاق في البوندسليغا".

وقال توخل (50 عاما) الذي سيغادر بايرن في نهاية الموسم الحالي، بسبب تردي النتائج "بعد مباراة اليوم، لم يعد هناك ما يمكن قوله".

ويحتاج ليفركوزن الذي أهدر 8 نقاط فقط هذا الموسم من 4 تعادلات مقابل 23 فوزا، إلى 9 نقاط فقط من آخر 7 مباريات ليفوز باللقب للمرة الأولى في تاريخه بعدما كان حلّ وصيفا في 5 مناسبات آخرها موسم 2010-2011.

🗣️ Thomas Tuchel has admitted that the Bundesliga title race is over after Bayer 04 Leverkusen moved 13 points clear of Bayern Munich:

“Congratulations to Bayer Leverkusen”.

“The title race is over”. pic.twitter.com/SblrIyFbxK

— Football Talk (@FootballTalkHQ) March 31, 2024