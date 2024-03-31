تعادل سيتي وأرسنال عند ليفربول فوائد في الدوري الإنجليزي

‬قدم أرسنال أوراق اعتماده للمنافسة على الفوز باللقب بتعادله دون أهداف مع البطل مانشستر سيتي اليوم الأحد على ملعب الاتحاد وهي نتيجة سمحت لليفربول باحتلال الصدارة في يوم حاسم في السباق الثلاثي على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويحتل أرسنال بقيادة المدرب ميكل أرتيتا، الساعي لإحراز لقبه الأول في الدوري منذ 20 عاما، المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 65 نقطة قبل 9 مباريات متبقية على النهاية بينما يحتل سيتي المركز الثالث برصيد 64 نقطة.

وانتزع ليفربول الصدارة بفوزه 2-1 على برايتون آند هوف ألبيون في وقت سابق اليوم الأحد.

سيطر سيتي على الكرة في معظم فترات المباراة لكنه فشل في تشكيل خطورة كبيرة على مرمى أرسنال الذي كان أقرب للتسجيل في عدة هجمات مرتدة شنها خلال الشوطي المباراة.

ولعب دفاع أرسنال دورا بارزا في شل خطورة هالاند هداف سيتي والدوري الإنجليزي الممتاز.