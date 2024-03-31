قال رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم جمال علام، اليوم الأحد، إن الاتحاد تلقى خطابا من المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات (نادو) يفيد بإيجابية عينة لرمضان صبحي جناح بيراميدز.

وأضاف علام، في مقابلة إذاعية، "سيتم أخذ عينة أخرى لصبحي (27 عاما) للتأكد من تناول المنشطات أم لا قبل توقيع الإيقاف عليه".

ولم يكشف علام عن توقيت هذا الاختبار وما إذا كان داخل أو خارج المنافسات.

وقال مصدر بالمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات -طلب عدم ذكر اسمه- إن "الاتهام الموجه لصبحي هو التلاعب في العينة التي أخذت منه بعد إحدى المباريات القارية".

وأضاف "ننتظر ما ستسفر عنه الأيام المقبلة فيما يتعلق بالعقوبة التي ستوقع على اللاعب وما إذا كان سيعترف بالتلاعب في العينة من عدمه".

وأشار إلى أن العينة التي أخذت من اللاعب خالية من المنشطات لكنها "عينة فاسدة".

وأرسلت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات خطابا إلى بيراميدز لإبلاغه أن صبحي لديه أزمة في نتيجة تحاليل العينة الخاصة بالمنشطات التي تم سحبها منه خلال مشاركته مع بيراميدز في إحدى مبارياته في دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

ولم يعلق بيراميدز، صاحب المركز الثالث في الدوري المصري، على هذه الأزمة.

ومن المنتظر أن يرد صبحي على اللجنة والخضوع لاختبار ثالث من أجل تبرئته من اتهامات تعاطي المنشطات وعدم الوقوع تحت طائلة العقوبات التي تصل لحد الإيقاف فترة لا تقل عن 6 أشهر وقد تصل لـ4 سنوات في حال العقوبة المشددة.

وانضم صبحي لاعب الأهلي المصري وهدرسفيلد تاون الإنجليزي إلى بيراميدز في 2020.