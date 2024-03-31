أكثر المدافعين تسجيلا للأهداف في تاريخ كرة القدم

احتفل النجم الإسباني سيرجيو راموس قائد فريق إشبيلية بعيد ميلاده الـ38 بتسجيله هدف الفوز لفريقه في مرمى خيتافي في الدوري الإسباني، ليرفع رصيده إلى 142 هدفا ويقفز للمركز الخامس كأكثر المدافعين تسجيلا للأهداف في تاريخ الساحرة المستديرة.

ورفع إشبيلية، الذي لم يحقق سوى فوز وحيد في آخر 3 مباريات، رصيده إلى 31 نقطة في المركز الـ14.

ويتصدر الهولندي رونالد كومان -المدرب الحالي لمنتخب هولندا- قائمة "المدافعين الهدافين" وبفارق كبير عن باقي أعضاء القائمة، كما أن راموس هو اللاعب الوحيد في القائمة الذي لم يعتزل.

قائمة "المدافعين الهدافين" تضم: