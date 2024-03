أرقام بعشرات الملايين.. هذا ما يجنيه محمد صلاح هداف ليفربول خارج الملعب

يحظى نجم نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح بأعلى أجر في الأنفيلد، لكن اللاعب المصري يحصل أيضًا على مبالغ ضخمة خارج الملعب من أعماله التجارية.

ويتقدم صلاح بفارق كبير على زملائه في الفريق، مثل الهولندي فيرجل فان دايك والإسباني تياغو ألكانتارا والإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد.

ويحصل صلاح هداف ليفربول على راتب سنوي يقدر بنحو 21 مليون يورو، بينما يبلغ راتبه الأسبوعي 390 ألف يورو.

وبهذا الراتب السنوي الكبير، يعد صلاح ثالث أعلى لاعب أجرا في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد نجمي مانشستر سيتي: البلجيكي كيفن دي بروين والنرويجي إيرلينغ هالاند، بإجمالي 24 مليون يورو و22.5 مليون يورو سنويا على الترتيب.

وفي عام 2022، تلقى الدولي المصري عرضا بقيمة 251.6 مليون يورو من نادي الاتحاد السعودي، حسب تقارير إعلامية.

وكان من الممكن أن يحصل لاعب روما السابق على راتب هائل قدره 203 ملايين يورو في السعودية، لكن تبين أن صلاح كان يحصل على مبلغ مماثل من أعماله التجارية في تلك الفترة.

تقول صحيفة "ذا ميرور" البريطانية إنه بعد الوصول إلى وثيقة مالية حديثة تسمى "صلاح المملكة المتحدة التجارية" بتاريخ 20 يونيو/حزيران 2023، تبين أن صلاح جمع 6.32 ملايين يورو من فرص تجارية مختلفة بعد خصم الضرائب.

كما حصل على تعاقدات مع شركات "بيبسي" و"أديداس" و"أوبر" وجنى منها 31.51 مليون يورو في فترة 3 سنوات.

