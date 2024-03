رياضيون انفجرت أجسامهم بالعضلات بشكل مذهل بعد الاعتزال

تعد اللياقة البدنية شرطا أساسيا للرياضيين لممارسة مهنتهم لكن بمجرد الاعتزال يتخلى معظمهم عن هذا الروتين، في حين رفض عدد منهم التخلي عن عاداته ونجح في الحفاظ على جسم رياضي رغم تقدمه في السن.

ويعد مسعود أوزيل نجم المنتخب الألماني وأرسنال الإنجليزي السابق، مثالا حيا على ذلك حيث أَبهر مشجعي كرة القدم في جميع أنحاء العالم بتحوله الجسماني المذهل في الأشهر الأخيرة.

واعتزل أوزيل اللعب بعمرالـ35 عاما العام الماضي بعد فترة قصيرة قضاها مع نادي إسطنبول باشاك شهير.

ويبدو أن الألماني يقضي معظم وقته منذ ذلك الحين في صالة الألعاب الرياضية، ويبني كتلة عضلية لا تصدق؛ وهذا ما دفع زميله السابق في ريال مدريد كريستيانو رونالدو للإشادة به.

بدوره لا يظهر البرازيلي زي روبيرتو النجم السابق لباير ليفركوزن وبايرن ميونخ كشخص شارف على الـ50 عاما بعد اعتماد أسلوب حياة صحي بدون تدخين وشرب الكحوليات وتناول للوجبات السريعة حتى إنه يبدو مستعدا للعودة للعب في أي لحظة.

وتاليا 6 رياضين تحولت أجسامهم بشكل مذهل واستبدلوا بشكلهم النحيل كتلة عضلات ضخمة بعد التقاعد:

Mesut Ozil’s transformation is insane 💪

Ready to get into the ring? 🥊😅 pic.twitter.com/dK4iCAX1ax

— SPORTbible (@sportbible) March 28, 2024