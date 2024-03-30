رياضة

رياضيون انفجرت أجسامهم بالعضلات بشكل مذهل بعد الاعتزال

كومبو تحول اجسام اللاعبين بعد الاعتزال اوزيل
أوزيل يقضي معظم أوقاته في صالة الألعاب الرياضية وبنى كتلة عضلية مذهلة منذ اعتزاله العام الماضي (وكالات)
30/3/2024

تعد اللياقة البدنية شرطا أساسيا للرياضيين لممارسة مهنتهم لكن بمجرد الاعتزال يتخلى معظمهم عن هذا الروتين، في حين رفض عدد منهم التخلي عن عاداته ونجح في الحفاظ على جسم رياضي رغم تقدمه في السن.

ويعد مسعود أوزيل نجم المنتخب الألماني وأرسنال الإنجليزي السابق، مثالا حيا على ذلك حيث أَبهر مشجعي كرة القدم في جميع أنحاء العالم بتحوله الجسماني المذهل في الأشهر الأخيرة.

واعتزل أوزيل اللعب بعمرالـ35 عاما العام الماضي بعد فترة قصيرة قضاها مع نادي إسطنبول باشاك شهير.

ويبدو أن الألماني يقضي معظم وقته منذ ذلك الحين في صالة الألعاب الرياضية، ويبني كتلة عضلية لا تصدق؛ وهذا ما دفع زميله السابق في ريال مدريد كريستيانو رونالدو للإشادة به.

بدوره لا يظهر البرازيلي زي روبيرتو النجم السابق لباير ليفركوزن وبايرن ميونخ كشخص شارف على الـ50 عاما بعد اعتماد أسلوب حياة صحي بدون تدخين وشرب الكحوليات وتناول للوجبات السريعة حتى إنه يبدو مستعدا للعودة للعب في أي لحظة.

وتاليا 6 رياضين تحولت أجسامهم بشكل مذهل واستبدلوا بشكلهم النحيل كتلة عضلات ضخمة بعد التقاعد:

  • الألماني مسعود أوزيل: اعتزل في 2023 ويبلغ من العمر 35 عاما.

  • البرازيلي زي روبرتو: اعتزل في 2017 عن عمر ناهز 43 في ويبلغ من العمر 49 عاما.

  • الإسباني فرناندو توريس: اعتزل في 2019 ويبلغ من العمر 40 عاما.
كومبو تحول اجسام اللاعبين بعد الاعتزال توريس
الإسباني توريس اعتزل في 2019 ويبلغ من العمر 40 عاما لكنه يحافظ على جسم خرافي (وكالات)
  • الهولندي كلارنس سيدورف: اعتزل في 2014 ويبلغ من العمر 47 عاما.

  •  الإكوادوري أنطونيو فالنسيا: اعتزل أسطورة الإكوادور عام 2021 ويبلغ من العمر 38.
كومبو تحول اجسام اللاعبين بعد الاعتزال فالنسيا
الإكوادوري فالنسيا يبلغ من العمر 38 عاما لكنه يحافظ على جسم رياضي وكتلة عضلية قوية (وكالات)
  • لاعب الكريكيت الإنجليزي كريس تريمليت: تقاعد في 2015 ويبلغ من العمر 42 عاما.
لاعب الكريكيت الإنجليزي كريس تريمليت تحول جسمه بشكل مذهل بعد تقاعده في 2015
بطل الكريكيت كريس تريمليت تقاعد في 2015 ويبلغ من العمر 42 عاما (وكالات)
المصدر : الصحافة البريطانية