تأجيل مواجهات الجولة الـ17 من الدوري المصري لكرة القدم
أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة تأجيل مواجهات الجولة الـ17 للدوري الممتاز لمدة 3 أيام دون ذكر الأسباب.
وذكر المركز الإعلامي لرابطة الأندية المصرية -الجمعة- أنه تقرر تأجيل مباريات الجولة الـ17 بالدوري المصري الممتاز لمدة 3 أيام لتقام أيام 3 و4 و5 أبريل/نيسان المقبل.
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وقال "تأجلت مواجهات الإسماعيلي مع سموحة، الجونة مع المقاولون العرب، وسيراميكا كليوبترا مع زد، والتي كان من المقرر إقامتها الأحد المقبل لتقام الأربعاء الموافق 3 أبريل/نيسان المقبل".
وأضاف "كما تأجلت مباريات إنبي مع فاركو، المصري مع الاتحاد، والبنك الأهلي مع الداخلية، والتي كان من المقرر إقامتها الاثنين المقبل لتقام الخميس الموافق 4 أبريل/نيسان، في حين تأجلت مواجهة بيراميدز مع طلائع الجيش التي كان من المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل لتقام الجمعة الموافق 5 أبريل/نيسان المقبل".
🚨🚨تأجيل مباريات الجولة 17 من الدوري المصري لمدة 3 أيام. pic.twitter.com/UKxzdGb3Wp
— sports news… zamalek news (@tito1752001) March 29, 2024