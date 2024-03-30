تأجيل مواجهات الجولة الـ17 من الدوري المصري لكرة القدم

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة تأجيل مواجهات الجولة الـ17 للدوري الممتاز لمدة 3 أيام دون ذكر الأسباب.

وذكر المركز الإعلامي لرابطة الأندية المصرية -الجمعة- أنه تقرر تأجيل مباريات الجولة الـ17 بالدوري المصري الممتاز لمدة 3 أيام لتقام أيام 3 و4 و5 أبريل/نيسان المقبل.

وقال "تأجلت مواجهات الإسماعيلي مع سموحة، الجونة مع المقاولون العرب، وسيراميكا كليوبترا مع زد، والتي كان من المقرر إقامتها الأحد المقبل لتقام الأربعاء الموافق 3 أبريل/نيسان المقبل".

وأضاف "كما تأجلت مباريات إنبي مع فاركو، المصري مع الاتحاد، والبنك الأهلي مع الداخلية، والتي كان من المقرر إقامتها الاثنين المقبل لتقام الخميس الموافق 4 أبريل/نيسان، في حين تأجلت مواجهة بيراميدز مع طلائع الجيش التي كان من المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل لتقام الجمعة الموافق 5 أبريل/نيسان المقبل".