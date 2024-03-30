الدوري الألماني.. فوز "درامي" يقرب ليفركوزن من أول لقب في تاريخه

فاز فريق باير ليفركوزن بشق الأنفس على ضيفه هوفنهايم بنتيجة 2-1، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الألماني لكرة القدم.

تقدم هوفنهايم بهدف سجله ماكسيمليان بيير في الدقيقة 33، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف.

لكن ليفركوزن خطف الفوز في الأمتار الأخيرة من المباراة، حيث سجل روبرت أندريتش هدف التعادل في الدقيقة 87 وأضاف باتريك شيك الهدف الثاني في الدقيقة 91.

Patrik Schick's last five goals for Bayer Leverkusen: ◉ 90+2' Equaliser

◉ 90+3' Equaliser

◉ 90+7' Winner

◎ 53' Winner

◉ 90+1' Winner Single handely keeping Leverkusen's 39-game unbeaten run going. 😮 pic.twitter.com/bdg8yypoqw — Squawka (@Squawka) March 30, 2024

ورفع ليفركوزن رصيده في المركز الأول إلى 73 نقطة، متقدما بفارق 13 نقطة عن وصيفه بايرن ميونخ الذي يستقبل بوروسيا دورتموند في ختام هذه الأمسية في أقوى مباريات هذه المرحلة.

ولم يذق ليفركوزن طعم الخسارة في 39 مباراة خاضها ضمن مختلف المسابقات هذا الموسم؛ حيث تعود خسارته الأخيرة إلى 27 مايو/أيار 2023، وهو يتحضر للاحتفال بلقبه الأول في الدوري، كما ينافس على أكثر من جبهة، إذ وصل إلى نصف نهائي الكأس؛ حيث سيلعب أمام دوسلدورف من الدرجة الثانية وربع نهائي مسابقة الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" حيث سيواجه وست هام الإنكليزي.

أما هوفنهايم فتكبد خسارته الثالثة على التوالي ليتجمد رصيده عند 33 نقطة في المركز التاسع.

تعادل لايبزيغ وفوز فولفسبورغ

وسقط لايبزيغ في فخ التعادل السلبي مع ضيفه ماينتس، واستعاد المركز الرابع من دورتموند بفارق الأهداف بانتظار مباراة الأخير أمام عملاق بافاريا.

وقاد رالف هاسنهوتل فريقه فولفسبورغ في أول مباراة له معه على دكة المدربين للفوز على مضيفه فيردر بريمن المنقوص 2-0.

وخاض بريمن الشوط الثاني بـ10 لاعبين بعد طرد مدافعه أنتوني يونغ في الدقيقة 43، قبل أن يطرد مدافع الضيف الفرنسي ماكسنس لاكروا، مسجل الهدف الأول، في الدقيقة 76.

واقترب فرايبورغ بقيادة مدربه التاريخي كريستيان شترايخ الذي أعلن رحيله في نهاية الموسم الحالي بعد 13 عاما قضاها في النادي، من المراكز الأوروبية بفوزه على مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 3-0.

وتعادل أينتراخت فرانكفورت سلبيا مع ضيفه أونيون برلين.

وتختتم المرحلة الأحد، فيلعب أوغسبورغ مع كولن، وشتوتغارت مع هايدنهايم، وبوخوم مع دارمشتات.