الدوري الألماني.. فوز "درامي" يقرب ليفركوزن من أول لقب في تاريخه

فاز فريق باير ليفركوزن بشق الأنفس على ضيفه هوفنهايم بنتيجة 2-1، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الألماني لكرة القدم.

تقدم هوفنهايم بهدف سجله ماكسيمليان بيير في الدقيقة 33، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف.

لكن ليفركوزن خطف الفوز في الأمتار الأخيرة من المباراة، حيث سجل روبرت أندريتش هدف التعادل في الدقيقة 87 وأضاف باتريك شيك الهدف الثاني في الدقيقة 91.

