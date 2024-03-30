شاهد.. الاتحاد يقلب تأخره إلى فوز على الفيحاء في الدوري السعودي

واصل الاتحاد مطاردة الأهلي على المركز الثالث بالدوري السعودي لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على ضيفه الفيحاء 3-1 الجمعة ضمن منافسات الجولة الـ25 من المسابقة.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 46 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطتين خلف الأهلي صاحب المركز الثالث، والذي خطف تعادلا في الدقائق الأخيرة 2-2 أمام مضيفه الاتفاق ضمن منافسات الجولة ذاتها.

وعلى الجانب الآخر، تجمد رصيد الفيحاء عند 32 نقطة في المركز الثامن.

وفي الدقيقة الـ20 أهدر كريم بنزيمة مهاجم الاتحاد ضربة جزاء، وبعد ذلك بـ5 دقائق تقدم الفيحاء عن طريق عبد الحميد صابيري.

ولم يدم تقدم الفيحاء سوى 5 دقائق فقط، حيث أدرك الاتحاد التعادل عن طريق عبد الرزاق حمد الله، قبل أن يضيف أحمد الغامدي الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني سجل مروان الصحفي الهدف الثالث للاتحاد.

تعادل الأهلي والاتفاق

وفي مباراة الأهلي، تقدم صاحب المركز الثالث في الدقيقة الثامنة عن طريق فراس البريكان، قبل أن يدرك الاتفاق التعادل عبر سيكو فوفانا في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وفي الدقيقة الـ49 سجل البريكان هدفا ثانيا، لكن هذه المرة في شباك الأهلي بالخطأ، ورغم ذلك فإن زميله عبد الله العمار نجح في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة الـ88، ليرفع الأهلي رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثالث، فيما رفع الاتفاق رصيده إلى 36 نقطة في المركز السادس.

التعاون يكتسح الحزم

وضمن منافسات الجولة ذاتها اكتسح التعاون ضيفه الحزم 4-صفر.

وسجل أهداف التعاون كل من أندريه جوتو في الدقيقة الـ62 وعبد الفتاح آدم في الدقيقتين الـ66 والـ76، ومحمد الكويكبي في الدقيقة الـ71.

ورفع التعاون رصيده إلى 43 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد الحزم عند 15 نقطة في المركز الـ18.

وفاز الخليج على ضمك 1-صفر بهدف سجله خالد ناري في الدقيقة الـ35، ليرفع رصيده إلى 31 نقطة في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد ضمك عند 34 نقطة في المركز السابع.

ونجح الرائد في الفوز على مضيفه الأخدود 3-1، وتقدم له كريم البركاوي في الدقيقة الـ15، قبل أن يدرك الأخدود التعادل عبر أندري بوركا من ضربة جزاء في الدقيقة الـ20.

وفي الدقيقة الـ31 سجل محمد فوزير الهدف الثاني للرائد، فيما أضاف جوليو تافاريس الهدف الثالث في الدقيقة الـ56.

ورفع الرائد رصيده إلى 27 نقطة في المركز الـ13، فيما تجمد رصيد الأخدود عند 24 نقطة في المركز الـ14.