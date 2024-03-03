مانشستر زرقاء.. مان سيتي يقسو على يونايتد في البريميرليغ

سجل فيل فودن هدفين رائعين ليفوز مانشستر سيتي 3-1 على غريمه مانشستر يونايتد، ليواصل مسعاه للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للمرة الرابعة تواليا.

وحتى الدقيقة الـ81، كانت النتيجة 1-1، وكان يونايتد يمني النفس بعرقلة مسيرة سيتي غريمه الأزلي في المدينة وتنفيذ وعود المالك الشريك الجديد جيم راتكليف بإعادة بطل إنجلترا 20 مرة للمكانة التي يستحقها.

لكن فودن تلقى تمريرة من خوليان ألفاريز ليسدد الكرة من يسار منطقة الجزاء ويمنح سيتي التقدم مسجلا هدفه الشخصي الثاني.

وأكمل النرويجي إيرلينغ هالاند ثلاثية فريقه بعد خطأ دفاعي، حيث قطع رودري الكرة من سفيان أمرابط ليمررها إلى هالاند وينفرد بالمرمى ويسدد في الشباك.

وكان ماركوس راشفورد وضع يونايتد في المقدمة في الدقيقة الثامنة بعدما تلقى تمريرة من برونو فرنانديز ليطلق راشفورد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بالعارضة وسكنت الشباك.

ماركوس راشفورد يفتتح التسجيل لمانشستر يونايتد في شباك مانشستر سيتي#الدوري_الإنجليزي_الممتاز | #مانشسترسيتي_مانشستريونايتد pic.twitter.com/x2eeHcuYRO — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 3, 2024

وكان فودن قد عادل النتيجة لسيتي بتسديدة هائلة مماثلة من خارج المنطقة في الدقيقة 56 بعد تمريرة من رودري.

وبعد تفوق يونايتد في بداية المباراة، استفاق سيتي وكاد فودن يدرك التعادل في الدقيقة 19، لكن أندريه أونانا حارس يونايتد تصدى ببراعة لتسديدته من داخل المنطقة.

فيل فودين يعدل النتيجة لمانشستر سيتي أمام مانشستر يونايتد#الدوري_الإنجليزي_الممتاز | #مانشسترسيتي_مانشستريونايتد pic.twitter.com/eAKfORTUrY — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 3, 2024

وفي الدقيقة 33 سدد رودري تصويبة قوية من داخل المنطقة تصدى لها حارس يونايتد بنجاح.

وأهدر هالاند فرصة سانحة للتعادل وهو في مواجهة المرمى وسدد فوق العارضة بعدما هيأ له فودن الكرة بالرأس بعد تمريرة عرضية من رودري في الدقيقة 44.

ورفض الحكم احتساب ركلة جزاء لصالح يونايتد بعدما سقط غارناتشو في المنطقة بعد تدخل من إيدرسون حارس سيتي في الدقيقة الـ78.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 62 نقطة في المركز الثاني أمامه ليفربول في الصدارة بـ 63 نقطة، قبل صدام مباشر بين الفريقين في الجولة القادمة.

وتلقى مانشستر يونايتد خسارته الثانية على التوالي والـ11 في بطولة الدوري هذا الموسم، ليتجمد رصيده عند 44 نقطة في المركز السادس.