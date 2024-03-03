عزز باير ليفركوزن صدارته لترتيب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، وذلك عقب فوزه على مضيفه كولن اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 24 من المسابقة.

ورفع ليفركوزن رصيده إلى 64 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق 10 نقاط عن بايرن ميونخ صاحب المركز الثاني، وحامل اللقب في آخر 11 موسما.

وأصبح ليفركوزن أول فريق يتقدم على البافاري بفارق 10 نقاط في الدوري الألماني منذ بوروسيا دورتموند نهاية موسم 2010-2011.

بعد تخطيه كولن بثنائية نظيفة باير ليفركوزن يصبح أول فريق يتقدم على بايرن ميونيخ بفارق 10 نقاط في الدوري الألماني منذ بوروسيا دورتموند في نهاية موسم 2011-2010 #الدوري_الألماني #باير_ليفركوزن pic.twitter.com/T3VSmcWj35 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 3, 2024

على الجانب الأخر، تجمد رصيد كولن عند 17 نقطة في المركز الـ16.

وسجل هدفي ليفركوزن جيريمي فريمبونغ في الدقيقة الـ37، قبل أن يضيف أليخاندرو غريمالدو الهدف الثاني في الدقيقة الـ73.

وبدأت المباراة بضغط من جانب ليفركوزن، الذي قاد هجومه التشيكي باتريك تشيك، بمساندة من الثنائي فلوريان فريتز ويوناس هوفمان.

وفرض ليفركوزن سيطرته على المباراة، وهدد مرمى مارفن شوب حارس كولن في أكثر من مناسبة، لكن الأخير تصدى للمحاولات الهجومية.