شاهد.. هل حرم الحكم ريال مدريد من فوز مستحق أمام فالنسيا؟

في الدقيقة الـ99 من مواجهة ريال مدريد ومضيفه فالنسيا، سجل النجم الإنجليزي جود بيلينغهام هدفا للملكي، ولكن الحكم خيل مانزانو رفض الهدف بدعوى أنه أطلق صافرة النهاية قبل أن يلعب دياز العرضية التي جاء منها الهدف.

والحكم الدولي الإسباني كان قد منح 7 دقائق وقتا محتسبا بدلا من ضائع، وفي الدقيقة الأولى منه، احتسب مانزانو ضربة جزاء للـ"خفافيش" بعد عرقلة تعرض لها هوجو دورو مهاجم الأخير، قبل أن يتراجع عن قراره عقب العودة إلى تقنية "حكم الفيديو" (فار) والتي أظهرت عدم وجود خطأ.

وخلال هذه الحادثة، أهدر من الوقت الضائع تقريبا دقيقتين و40 ثانية، وهذا يعني أن على الحكم إضافتها؛ ولكنه أطلق صافرة النهاية في الدقيقة الـ98 و40 ثانية، أي قبل نحو أقل من دقيقة من الوقت الذي من المفترض أن يضيفه.

ريال مدريد يهز شباك فالنسيا عقب صافرة الحكم. هل حرم الحكم ريال من الفوز؟#الدوري_الاسباني #فالنسيا_ريال_مدريد pic.twitter.com/sob0CATbXD — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 2, 2024

وتظهر الإعادة أن الحكم تردد لثوان قبل إطلاق صافرته، وعندما سجل بيلينغهام الهدف، هز برأسه مؤكدا أنه أطلق صافرة النهاية قبل تسجيل الهدف.

وبعد إطلاق صافرة نهاية المواجهة التي انتهت بالتعادل 2-2، حصل هرج ومرج وذهب مدرب ولاعبو الميرينغي للاعتراض على الحكم.

ولكن يبدو أن اعتراض الدولي الإنجليزي ومسجل الهدف كان مبالغا فيه؛ الأمر الذي دفع مانزانو إلى منحه البطاقة الحمراء مباشرة، أي أنه سيغيب لعدة مباريات عن الفريق وهو العائد من إصابة أبعدته أسابيع عن فريقه.

وكان مانزانو فعل الأمر نفسه في الشوط الأول ولكن مع فالنسيا، عندما أنهى الشوط الأول بينما كان هناك هجمة واعدة لأصحاب الأرض واعترض أيضا لاعبو فالنسيا عليه.

وينص قانون التحكيم، أنه يحق للحكم أن يطلق صافرة نهاية الشوط الأول أو المباراة عندما ينتهي الوقتان الأصلي والمحتسب بدلا من الضائع.