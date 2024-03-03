جورجينا تلمح إلى موعد اعتزال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو

ذكر موقع "آر إم سي" الفرنسي، اليوم الأحد، أن جورجينا رودريغيز "خطيبة" النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، لمّحت إلى موعد نهاية المسيرة الكروية.

وتحدثت جورجينا، التي شاركت في أسبوع الموضة بالعاصمة الفرنسية باريس، عن المستقبل الرياضي لخطيبها.

وقالت -في مقطع فيديو مسجل ردا على سؤال حول موعد اعتزال "الدون"- إن "كريستيانو، سيعتزل بعد عام واحد، ربما اثنين لا أعرف".

وكانت تقارير إعلامية في السعودية، أشارت مؤخرا إلى أن الدولي البرتغالي المتوج بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات يرغب في تمديد عقده مع النصر من أجل المشاركة في كأس العالم 2026، قبل الاعتزال، وسيكون عمره في ذلك الوقت 41 عاما.

وفي هذا الموسم، شارك رونالدو الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا (140 هدفا) في 29 مباراة مع النصر في جميع المسابقات، وسجل 28 هدفا وقدم 11 تمريرة حاسمة.

وتعرض رونالدو لعقوبة الإيقاف لمباراة واحدة من قبل لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم بسبب حركة مشينة قام بها ردا على الاستفزازات التي تعرض لها من جماهير نادي الشباب التي كانت تردد هتافات باسم غريمه التقليدي ليونيل ميسي.

ويستعد رونالدو مع فريقه النصر لمواجهة مضيفه العين الإماراتي على ملعب هزاع بن زايد غدا الاثنين في ذهاب دوري أبطال آسيا لكرة القدم.