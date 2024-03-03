جدل تحكيمي رافق المباراة.. فينيسيوس يقود ريال مدريد لقلب الطاولة على فالنسيا في الليغا

قاد النجم البرازيلي فينسيوس، فريقه ريال مدريد لقلب تأخره بهدفين إلى تعادل 2-2، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 66 نقطة في المركز الأول، بفارق 7 نقاط عن جيرونا صاحب المركز الثاني.

على الجانب الأخر، رفع بلنسية رصيده إلى 37 نقطة في المركز التاسع.

وتقدم "الخفافيش" في الدقيقة الـ27 عن طريق هوغو دورو، قبل أن يضيف رومان ياريمتشوك الهدف الثاني بعد ذلك بثلاث دقائق.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، سجل فينسيوس الهدف الأول للريال، قبل أن يسجل هدف التعادل في الدقيقة الـ75.

رومان ياريمتشوك يضيف الهدف الثاني لفالنسيا في شباك ريال مدريد#الدوري_الاسباني #فالنسيا_ريال_مدريد pic.twitter.com/TLlFMwUYQR — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 2, 2024

ريال مدريد يقلص الفارق أمام فالنسيا عن طريق فينيسيوس جونيور #الدوري_الاسباني #فالنسيا_ريال_مدريد pic.twitter.com/lEo5SFSz60 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 2, 2024

وكان "الملكي" سجل هدفا عقب إطلاق الحكم خيل مانزانو صافرة نهاية المباراة، ولكنه رفض احتسابه وأيضا طرد مسجله الأنجليزي جود بيلينغهام، بسبب اعتراضه الحاد عليه.