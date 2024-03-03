رياضة

جدل تحكيمي رافق المباراة.. فينيسيوس يقود ريال مدريد لقلب الطاولة على فالنسيا في الليغا

الحكم أثار الجدل بإطلاق صافرة نهاية المباراة رغم أنه كان هناك هجمة واعدة لريال مدريد (غيتي)
3/3/2024

قاد النجم البرازيلي فينسيوس، فريقه ريال مدريد لقلب تأخره بهدفين إلى تعادل 2-2، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 66 نقطة في المركز الأول، بفارق 7 نقاط عن جيرونا صاحب المركز الثاني.

على الجانب الأخر، رفع بلنسية رصيده إلى 37 نقطة في المركز التاسع.

وتقدم "الخفافيش" في الدقيقة الـ27 عن طريق هوغو دورو، قبل أن يضيف رومان ياريمتشوك الهدف الثاني بعد ذلك بثلاث دقائق.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، سجل فينسيوس الهدف الأول للريال، قبل أن يسجل هدف التعادل في الدقيقة الـ75.

وكان "الملكي" سجل هدفا عقب إطلاق الحكم خيل مانزانو صافرة نهاية المباراة، ولكنه رفض احتسابه وأيضا طرد مسجله الأنجليزي جود بيلينغهام، بسبب اعتراضه الحاد عليه.

 

 

المصدر : وكالات