بعد هدف نونيز القاتل.. مالك نوتنغهام فورست يطارد حكم المباراة

لم يكن هدف داروين نونيز الذي منح الفوز لليفربول في الوقت القاتل وحده من صنع الحدث يوم السبت، بل كذلك السلوك الغاضب من إيفانجيلوس ماريناكيس مالك نوتنغهام فورست تجاه حكم المباراة بعد صفارة النهاية.

وحقق الريدز فوزا قاتلا خارج ملعبه أمام نوتنغهام فورست بهدف دون رد ضمن الجولة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. وسجل الأوروغواياني نونيز هدف الفوز في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع على ملعب سيتي غراوند.

بعد صفارة نهاية اللقاء، عمّت حالة من الفوضى عندما أحاط الجهاز الفني لنوتنغهام بالحكم بول تيرني، الذي طرد ستيفن ريد مدرب فوريست ومنح البطاقة الصفراء للبديل فيليبي.

ونزل المالك ماريناكيس إلى أرضية الملعب للاعتراض على قرارات الحكام، ووجه لهم رسالة قائلا "لماذا جميع القرارت ضدنا هذا الموسم؟".

Furious Nottingham Forest owner Evangelos Marinakis reportedly chased referee Paul Tierney down the tunnel as the hosts fumed at Darwin Nunez's 99th minute winner for Liverpool More: https://t.co/ZTbNB07Bfo pic.twitter.com/yPtpLDy4R6 — Mirror Football (@MirrorFootball) March 2, 2024

وتطورت الأمور بعد ذلك، بحسب صحيفة "ذا ميرور" البريطانية، خاصة عندما اقتحم مالك نوتنغهام النفق المؤدي لغرف ملابس اللاعبين، وهاجم الحكم تيرني، مما قد يُعرضه لعقوبات من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وقالت الصحيفة "الأمر تطور في النفق المؤدي لغرف تبديل الملابس، ولكن رجال الأمن تدخلوا ونجحوا في احتواء الموقف".

“Marinakis had to be removed by security at one stage.” Nottingham Forest owner Evangelos Marinakis 'confronts referee' in chaotic scenes as Mark Clattenburg hits out at Liverpool goal https://t.co/62TtjMYDJd — Standard Sport (@standardsport) March 2, 2024

وكان مراسل راديو "بي بي سي فايف لايف" روب سكوفيلد موجودا داخل النفق بعد المباراة، وعلق قائلا "نادرا ما ترى مشاهد مثل هذه في النفق. لقد رأينا ستيفن ريد محبطا، وقام مع مالك النادي ماريناكيس بملاحقة الحكم تيرني والحكم الرابع غراهام سكوت وهما يصرخان في وجههما: احترموا اللاعبين.. هذا يحدث كل أسبوع! احترموا اللاعبين!".

Nottingham Forest owner Evangelos Marinakis shouts at Paul Tierney : "Respect the players! This happens every week!"

MY OWNER! #NFFC #NFOLIV pic.twitter.com/sVAT0CzmoT — Forest Fan TV (@OfficialFFTV) March 2, 2024

وشهدت المباراة العديد من الحالات التحكيمية المثيرة الجدل، منها عدم احتساب ركلة جزاء لأصحاب الأرض، فضلا عن احتساب الحكم 8 دقائق كوقت بدل ضائع في الشوط الثاني، ثم أضاف دقيقة أخرى استطاع ليفربول خلالها أن يحقق هدف الفوز.

وحافظ هدف نونيز على صدارة ليفربول للبريميرليغ بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي حامل اللقب، في حين أصبح فورست في المركز 17 على بعد 4 نقاط من منطقة الهبوط.