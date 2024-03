بعد هدف نونيز القاتل.. مالك نوتنغهام فورست يطارد حكم المباراة

لم يكن هدف داروين نونيز الذي منح الفوز لليفربول في الوقت القاتل وحده من صنع الحدث يوم السبت، بل كذلك السلوك الغاضب من إيفانجيلوس ماريناكيس مالك نوتنغهام فورست تجاه حكم المباراة بعد صفارة النهاية.

وحقق الريدز فوزا قاتلا خارج ملعبه أمام نوتنغهام فورست بهدف دون رد ضمن الجولة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. وسجل الأوروغواياني نونيز هدف الفوز في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع على ملعب سيتي غراوند.

DARWIN NUNEZ AT THE DEATH! WOW! #beINPL #NFOLIV pic.twitter.com/QUwFc4Dn5o

بعد صفارة نهاية اللقاء، عمّت حالة من الفوضى عندما أحاط الجهاز الفني لنوتنغهام بالحكم بول تيرني، الذي طرد ستيفن ريد مدرب فوريست ومنح البطاقة الصفراء للبديل فيليبي.

ونزل المالك ماريناكيس إلى أرضية الملعب للاعتراض على قرارات الحكام، ووجه لهم رسالة قائلا "لماذا جميع القرارت ضدنا هذا الموسم؟".

Furious Nottingham Forest owner Evangelos Marinakis reportedly chased referee Paul Tierney down the tunnel as the hosts fumed at Darwin Nunez's 99th minute winner for Liverpool

وتطورت الأمور بعد ذلك، بحسب صحيفة "ذا ميرور" البريطانية، خاصة عندما اقتحم مالك نوتنغهام النفق المؤدي لغرف ملابس اللاعبين، وهاجم الحكم تيرني، مما قد يُعرضه لعقوبات من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وقالت الصحيفة "الأمر تطور في النفق المؤدي لغرف تبديل الملابس، ولكن رجال الأمن تدخلوا ونجحوا في احتواء الموقف".

“Marinakis had to be removed by security at one stage.”

