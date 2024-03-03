سبب غريب لإلغاء مباراة الزمالك وسوار الغيني في كأس الكونفدرالية

أعلن الزمالك المصري إلغاء مباراته مع أكاديمية سوار الغيني التي كان من المقرر إقامتها -اليوم الأحد- في ملعب القاهرة في ختام دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم.

وقال النادي -عبر حسابه في منصة إكس للتواصل الاجتماعي- إنه "تلقى إخطارا رسميا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) بإلغاء مباراته ضد سوار الغيني في بطولة كأس الكونفدرالية، التي كانت مقررة اليوم في الجولة السادسة من دور المجموعات، وسيتم اتخاذ قرار نهائي بشأن المباراة خلال الأيام القادمة".

تلقى الزمالك إخطار رسمي من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بإلغاء مباراته ضد سوار الغيني في بطولة كأس الكونفدرالية، والتي كانت مقررة اليوم في الجولة السادسة من دور المجموعات، وسيتم اتخاذ قرار نهائي بشأن المباراة خلال الايام القادمة.🏹⚽️#Zamalek | #MostTitledIn20C | #الزمالك_أولاً pic.twitter.com/gwQEOjp6k2 — Zamalek SC (@ZSCOfficial) March 3, 2024

وتأهل الزمالك لدور الثمانية كمتصدر للمجموعة الثانية برصيد 13 نقطة، بفارق 4 نقاط عن أبو سليم الليبي صاحب المركز الثاني. بينما تأكد خروج أكاديمية سوار متذيل ترتيب المجموعة بنقطة واحدة وساغرادا الأنغولي صاحب المركز الثالث بـ5 نقاط.

وكان الزمالك قد أعلن أمس السبت إلغاء المؤتمر الصحفي لمدرب أكاديمية سوار بسبب تأخر وصول بعثة الفريق إلى القاهرة، قبل الإعلان اليوم عن إلغاء المباراة.

ويستعد الزمالك للسفر إلى السعودية غدا الاثنين قبل مواجهة غريمه الأهلي في نهائي كأس مصر يوم الجمعة القادم في الرياض.