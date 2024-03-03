الظاهرة رونالدو يختار أعظم 4 لاعبين في تاريخ كرة القدم

وضع الظاهرة البرازيلي رونالدو نازاريو نفسه خارج قائمة ضمت -من وجهة نظره- أعظم 4 لاعبين في تاريخ كرة قدم على الإطلاق.

واختار النجم السابق لبرشلونة وريال مدريد وميلان وإنتر ميلان ومنتخب "السامبا" النجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو في قائمة "الأعظم".

O futebol deste cara joga pra escanteio qualquer rivalidade. Vi muito brasileiro – e gente do mundo inteiro – torcendo pelo Messi nesta final eletrizante. Uma despedida à altura do gênio que, muito além de craque da Copa, capitaneou uma era. Parabéns, Messi! pic.twitter.com/djwuKJzexa — Ronaldo Nazário (@Ronaldo) December 18, 2022

وقال رونالدو -حسبما نقل عنه موقع غول- "بالنسبة إلي، في تصنيف الأفضل في التاريخ، الأسماء الأربعة ستكون بيليه، ودييغو مارادونا، وليونيل ميسي، وكريستيانو رونالدو. إنهم الـ4 الأوائل في تاريخ كرة القدم".

ورغم أنه ترك نفسه خارج قائمته الخاصة، فلا يختلف مشجعان لكرة القدم أن اللاعب الوحيد الذي لُقب بـ"الظاهرة" في تاريخ الساحرة المستديرة من بين أفضل 10 لاعبين في تاريخ اللعبة.

Que privilégio vir depois de você, meu amigo. Seu talento é uma escola pela qual todo jogador deveria passar. Seu legado transcende gerações. E é assim que seguirá vivo. Hoje e sempre, celebraremos você. Obrigado, Pelé. Descanse em paz. https://t.co/xslUl3VO5h pic.twitter.com/iUG2Igo4FY — Ronaldo Nazário (@Ronaldo) December 29, 2022

ويعد رونالدو من أمهر المهاجمين في تاريخ كرة القدم، الذين تمرسوا على التتويج بالبطولات، سواء مع منتخب بلاده أو مع الأندية التي لعب لها.

وبدأت مسيرة رونالدو مع فريق كروزيرو البرازيلي عام 1993، وتُوج معه ببطولة كامبياناتو مينيرو، ثم انتقل إلى آيندهوفن الهولندي عام 1994 وفاز معه بلقب كأس هولندا، ثم حقق مع برشلونة في موسم واحد لعب له (1996-1997) كأس الكؤوس الأوروبية والسوبر المحلي وكأس ملك إسبانيا.

وارتدى قميص إنتر ميلان الإيطالي خلال الفترة من 1997 إلى 2002، فاز خلالها بكأس الاتحاد الأوروبي (اليوروبا ليغ حاليا) في الموسم الأول 1997-1998.

ومع ريال مدريد (2002-2007)، تُوج رونالدو بالدوري والسوبر وكأس الإنتركونتيننتال، في حين أنهى مشواره مع كورينثيانز بتحقيق الدوري والكأس بالبرازيل عام 2009.

على الصعيد الدولي، ظفر رونالدو مرتين بكأس العالم في نسختي 1994 و2002، كما توج ببطولة كوبا أميركا مرتين (1997 و1999)، بجانب كأس القارات عام 1997.

وأحرز أكثر من 400 هدف في مسيرته مع الأندية ومنتخب بلاده.