رياضة|الأميركتان

الظاهرة رونالدو يختار أعظم 4 لاعبين في تاريخ كرة القدم

The Best FIFA Football Awards 2019 - Show
رونالدو نازاريو وضع نفسه خارج قائمته لأعظم 4 لاعبين في تاريخ كرة القدم (غيتي)
3/3/2024

وضع الظاهرة البرازيلي رونالدو نازاريو نفسه خارج قائمة ضمت -من وجهة نظره- أعظم 4 لاعبين في تاريخ كرة قدم على الإطلاق.

واختار النجم السابق لبرشلونة وريال مدريد وميلان وإنتر ميلان ومنتخب "السامبا" النجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو في قائمة "الأعظم".

وقال رونالدو -حسبما نقل عنه موقع غول- "بالنسبة إلي، في تصنيف الأفضل في التاريخ، الأسماء الأربعة ستكون بيليه، ودييغو مارادونا، وليونيل ميسي، وكريستيانو رونالدو. إنهم الـ4 الأوائل في تاريخ كرة القدم".

ورغم أنه ترك نفسه خارج قائمته الخاصة، فلا يختلف مشجعان لكرة القدم أن اللاعب الوحيد الذي لُقب بـ"الظاهرة" في تاريخ الساحرة المستديرة من بين أفضل 10 لاعبين في تاريخ اللعبة.

 

ويعد رونالدو من أمهر المهاجمين في تاريخ كرة القدم، الذين تمرسوا على التتويج بالبطولات، سواء مع منتخب بلاده أو مع الأندية التي لعب لها.

وبدأت مسيرة رونالدو مع فريق كروزيرو البرازيلي عام 1993، وتُوج معه ببطولة كامبياناتو مينيرو، ثم انتقل إلى آيندهوفن الهولندي عام 1994 وفاز معه بلقب كأس هولندا، ثم حقق مع برشلونة في موسم واحد لعب له (1996-1997) كأس الكؤوس الأوروبية والسوبر المحلي وكأس ملك إسبانيا.

وارتدى قميص إنتر ميلان الإيطالي خلال الفترة من 1997 إلى 2002، فاز خلالها بكأس الاتحاد الأوروبي (اليوروبا ليغ حاليا) في الموسم الأول 1997-1998.

ومع ريال مدريد (2002-2007)، تُوج رونالدو بالدوري والسوبر وكأس الإنتركونتيننتال، في حين أنهى مشواره مع كورينثيانز بتحقيق الدوري والكأس بالبرازيل عام 2009.

على الصعيد الدولي، ظفر رونالدو مرتين بكأس العالم في نسختي 1994 و2002، كما توج ببطولة كوبا أميركا مرتين (1997 و1999)، بجانب كأس القارات عام 1997.

وأحرز أكثر من 400 هدف في مسيرته مع الأندية ومنتخب بلاده.

المصدر : الصحافة البريطانية