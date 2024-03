منح نادي سياتل ساوندرز الأميركي نجمه السابق لاعب خط الوسط أوزفالدو ألونسو الملقب بـ"أوزي" عقدا ليوم واحد تكريما لمسيرته المذهلة مع الفريق ليصبح بذلك أقصر عقد في تاريخ كرة القدم.

وقال نادي ساوندرز في بيان إن "اللاعب الكوبي سيعود هذا الأسبوع لتوقيع عقد ليوم واحد، لأنّه يجسد روح النادي وهو يمتلك مهارات في الملعب وشخصية قيادية".

وكتب أدريان هاناور، مالك الأغلبية في ساوندرز -في بيان- "في تاريخ ساوندرز، هناك لاعبون يجسدون روح النادي، ويتسمون بالعزيمة والتصميم والعقلية التي يمثلها فريقنا".

وأضاف "أوزي هو أحد هؤلاء اللاعبين. لا يسعني إلا أن أرحب بعودته وعائلته إلى سياتل، حتى نتمكن من تكريم مسيرته المذهلة".

وأمضى ألونسو البالغ من العمر (38 عاما)، 9 سنوات في ساوندرز، قبل أن يغادره عام 2018.

وعاد أوزي إلى سياتل بعد فترتين قصيرتين مع أتلانتا يونايتد ومينيسوتا يونايتد.

وشارك أوزي في 13 مباراة فقط مع أتلانتا بعد تعرضه لإصابة في الرباط الصليبي الأمامي في وقت مبكر من موسم 2022.

وسجل اللاعب الكوبي الدولي السابق 3 أهداف في 72 مباراة مع مينيسوتا، لكنه صنع اسمه في كرة القدم خلال فترة وجوده مع سياتل.

وأعلن ألونسو اعتزاله بعد أن خاض أكبر عدد من المباريات في تاريخ ساوندرز (339 مباراة)، أحرز خلالها 21 هدفا وقدم 14 تمريرة حاسمة.

وفاز ألونسو بكأس الولايات المتحدة 4 مرات (2009 و2010 و2011 و2014)، كما فاز بلقب كأس الدوري الأمريكي لكرة القدم في 2016.

339 appearances. 10 seasons. Eight trophies.

There are countless moments with Ozzie Alonso, but these five stand out when we look back on his memorable career. ✨

READ ➡️ https://t.co/voGt4D1mdQ pic.twitter.com/QNboM9j3bP

— Seattle Sounders FC (@SoundersFC) February 29, 2024