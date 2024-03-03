رياضة|إنجلترا

أفضل 11 مدربا في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم

Pep Guardiola Alex Ferguson Jurgen Klopp
غوارديولا (يمين) يحتل المركز الأول في قائمة أفضل مدربي البريميرليغ متفوقا على فيرغسون (يسار) وكلوب (وكالات)
3/3/2024

مرَّ على الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ)، منذ إنشائه عام 1992، أفضل المدربين في العالم الذين كتبوا أسماءهم بأحرف من ذهب في تاريخ أفضل بطولة بالعالم، ومن بينهم السير أليكس فيرغسون، وأرسين فينغر، وبيب غوارديولا، وجوزيه مورينيو، ويورغن كلوب.

ويعد فيرغسون (مدرب مانشستر يونايتد الأسبق) أعظم مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز على الإطلاق (13 لقبا في البريميرليغ)، إلا أنه يحتل المركز الثاني فقط من حيث عدد النقاط في كل مباراة، وفقا لموقع "ترانسفير ماركت" العالمي المتخصص في إحصائيات وأرقام كرة القدم العالمية.

ومع ذلك، فقد حافظ فيرغسون بشكل مثير للإعجاب على متوسط 2.16 نقطة في المباراة، خلال 21 موسما في البطولة الإنجليزية.

ويتصدر القائمة بيب غوارديولا الذي فاز بالثلاثية التاريخية الموسم الماضي (الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا).

ونجح ميكيل أرتيتا في دخول قائمة العشرة الأوائل، بعد أن حوّل أرسنال إلى منافس جدي على اللقب.

تاليا، قائمة المدربين الـ11 الذين حصلوا على أعلى متوسط من حيث عدد النقاط لكل مباراة، منذ انطلاق الدوري الإنجليزي عام 1992:

 

1- الإسباني بيب غوارديولا (مانشستر سيتي): (2.34 نقطة في المباراة الواحدة).

2- الأسكتلندي أليكس فيرغسون (مانشستر يونايتد): 2.16 نقطة في المباراة الواحدة.

 

3- الألماني يورغن كلوب (ليفربول): 2.12 نقطة في المباراة الواحدة.

4- الإيطالي روبرتو مانشيني (مانشستر سيتي): 2.05 نقطة في المباراة الواحدة.

5-البرتغالي جوزيه مورينيو (مانشستر يونايتد وتشلسي وتوتنهام): 2.03 نقطة في المباراة الواحدة.

6- الإيطالي أنطونيو كونتي (تشلسي وتوتنهام): 2.03 نقطة في المباراة الواحدة.

7- الفرنسي أرسين فينغر (أرسنال): 1.96 نقطة في المباراة الواحدة.

8- الألماني توماس توخيل (تشلسي): 1.94 نقطة في المباراة الواحدة.

9- الإسباني ميكيل أرتيتا (أرسنال): 1.92 نقطة في المباراة الواحدة.

10- الهولندي إريك تين هاغ (مانشستر يونايتد): 1.86 نقطة في المباراة الواحدة.

11- الإسباني أوناي إيمري (أرسنال وأستون فيلا): 1.85 نقطة في المباراة الواحدة.

المصدر : الصحافة البريطانية