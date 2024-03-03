أفضل 11 مدربا في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم

مرَّ على الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ)، منذ إنشائه عام 1992، أفضل المدربين في العالم الذين كتبوا أسماءهم بأحرف من ذهب في تاريخ أفضل بطولة بالعالم، ومن بينهم السير أليكس فيرغسون، وأرسين فينغر، وبيب غوارديولا، وجوزيه مورينيو، ويورغن كلوب.

ويعد فيرغسون (مدرب مانشستر يونايتد الأسبق) أعظم مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز على الإطلاق (13 لقبا في البريميرليغ)، إلا أنه يحتل المركز الثاني فقط من حيث عدد النقاط في كل مباراة، وفقا لموقع "ترانسفير ماركت" العالمي المتخصص في إحصائيات وأرقام كرة القدم العالمية.

ومع ذلك، فقد حافظ فيرغسون بشكل مثير للإعجاب على متوسط 2.16 نقطة في المباراة، خلال 21 موسما في البطولة الإنجليزية.

𝐓𝐡𝐞 𝐛𝐞𝐬𝐭 𝐦𝐚𝐧𝐚𝐠𝐞𝐫𝐢𝐚𝐥 𝐫𝐞𝐜𝐨𝐫𝐝𝐬 𝐢𝐧 𝐏𝐫𝐞𝐦𝐢𝐞𝐫 𝐋𝐞𝐚𝐠𝐮𝐞 𝐡𝐢𝐬𝐭𝐨𝐫𝐲 🔝 pic.twitter.com/hlAL0aWvMG — Transfermarkt.co.uk (@TMuk_news) March 1, 2024

ويتصدر القائمة بيب غوارديولا الذي فاز بالثلاثية التاريخية الموسم الماضي (الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا).

ونجح ميكيل أرتيتا في دخول قائمة العشرة الأوائل، بعد أن حوّل أرسنال إلى منافس جدي على اللقب.

تاليا، قائمة المدربين الـ11 الذين حصلوا على أعلى متوسط من حيث عدد النقاط لكل مباراة، منذ انطلاق الدوري الإنجليزي عام 1992:

1- الإسباني بيب غوارديولا (مانشستر سيتي): (2.34 نقطة في المباراة الواحدة).

🚨 2+ – Premier Lig tarihinde 200+ maçta görev yapan menajerler arasında 2+ puan ortalaması yakalayan dört isim bulunuyor: 2.34 – Pep Guardiola

2.16 – Alex Ferguson

2.12 – Jürgen Klopp

2.02 – José Mourinho Premier League ➡️ https://t.co/0sIk4kUXRe@OptaCan pic.twitter.com/OwmHtfh8Qx — Transfermarkt.com.tr (@TMtr_news) January 22, 2023

2- الأسكتلندي أليكس فيرغسون (مانشستر يونايتد): 2.16 نقطة في المباراة الواحدة.

2005 – Only year in which Sir Alex Ferguson failed to win a single trophy between 1990 and 2013. Fergie time.

Source: @Transfermarkt pic.twitter.com/uU1Z8bh01M — Hidden Football Stats (@HiddenFStats) August 24, 2018

3- الألماني يورغن كلوب (ليفربول): 2.12 نقطة في المباراة الواحدة.

2+ – Premier Lig tarihinde 200+ maçta görev yapan menajerler arasında 2+ puan ortalaması yakalayan dört isim bulunuyor: 2.34 – Pep Guardiola

2.16 – Alex Ferguson

➡ 2.12 – Jürgen Klopp ⬅

2.02 – José Mourinho 1000. pic.twitter.com/0Ea1qEyEu6 — OptaCan (@OptaCan) January 21, 2023

4- الإيطالي روبرتو مانشيني (مانشستر سيتي): 2.05 نقطة في المباراة الواحدة.

5-البرتغالي جوزيه مورينيو (مانشستر يونايتد وتشلسي وتوتنهام): 2.03 نقطة في المباراة الواحدة.

6- الإيطالي أنطونيو كونتي (تشلسي وتوتنهام): 2.03 نقطة في المباراة الواحدة.

7- الفرنسي أرسين فينغر (أرسنال): 1.96 نقطة في المباراة الواحدة.

8- الألماني توماس توخيل (تشلسي): 1.94 نقطة في المباراة الواحدة.

9- الإسباني ميكيل أرتيتا (أرسنال): 1.92 نقطة في المباراة الواحدة.

10- الهولندي إريك تين هاغ (مانشستر يونايتد): 1.86 نقطة في المباراة الواحدة.

The new era at Man United starts today! #MUFC pic.twitter.com/AiiCXTLuW9 — Erik Ten Hag Manager (@TenHagMind) May 16, 2022

11- الإسباني أوناي إيمري (أرسنال وأستون فيلا): 1.85 نقطة في المباراة الواحدة.