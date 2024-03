أفضل 11 مدربا في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم

مرَّ على الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ)، منذ إنشائه عام 1992، أفضل المدربين في العالم الذين كتبوا أسماءهم بأحرف من ذهب في تاريخ أفضل بطولة بالعالم، ومن بينهم السير أليكس فيرغسون، وأرسين فينغر، وبيب غوارديولا، وجوزيه مورينيو، ويورغن كلوب.

ويعد فيرغسون (مدرب مانشستر يونايتد الأسبق) أعظم مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز على الإطلاق (13 لقبا في البريميرليغ)، إلا أنه يحتل المركز الثاني فقط من حيث عدد النقاط في كل مباراة، وفقا لموقع "ترانسفير ماركت" العالمي المتخصص في إحصائيات وأرقام كرة القدم العالمية.

ومع ذلك، فقد حافظ فيرغسون بشكل مثير للإعجاب على متوسط 2.16 نقطة في المباراة، خلال 21 موسما في البطولة الإنجليزية.

ويتصدر القائمة بيب غوارديولا الذي فاز بالثلاثية التاريخية الموسم الماضي (الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا).

ونجح ميكيل أرتيتا في دخول قائمة العشرة الأوائل، بعد أن حوّل أرسنال إلى منافس جدي على اللقب.

1- الإسباني بيب غوارديولا (مانشستر سيتي): (2.34 نقطة في المباراة الواحدة).

2- الأسكتلندي أليكس فيرغسون (مانشستر يونايتد): 2.16 نقطة في المباراة الواحدة.

2005 – Only year in which Sir Alex Ferguson failed to win a single trophy between 1990 and 2013. Fergie time.

Source: @Transfermarkt pic.twitter.com/uU1Z8bh01M

— Hidden Football Stats (@HiddenFStats) August 24, 2018