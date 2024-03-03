أبطال أفريقيا.. تأهل الترجي التونسي وإقصاء تاريخي للوداد المغربي

فاز الترجي التونسي على ضيفه الهلال السوداني بنتيجة 1-0 على ملعب حمادي العقربي برادس اليوم السبت، في ختام منافسات المجموعة الثالثة لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وأحرز ياسين مرياح هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ23، لينتزع الترجي الفوز وبطاقة التأهل لدور الثمانية على حساب ضيفه السوداني.

ورفع الترجي رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني بينما تجمد رصيد الهلال السوداني عند 5 نقاط في المركز الثالث.

الترجي يتغلّب على الهلال بهدف دون ردّ ويبلغ ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا#دوري_أبطال_إفريقيا #الترجي_الهلال pic.twitter.com/2ckq0RolKI — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 2, 2024

وفي نفس التوقيت فاز بترو أتلتيكو الأنغولي على النجم الساحلي التونسي بهدفين سجلهما جوناثان تورو وجواو ديوغو في الدقيقتين 38 و71.

ورفع الفريق الأنغولي رصيده إلى 12 نقطة ليحسم صدارة المجموعة، بينما تجمد رصيد النجم الساحلي عند 4 نقاط، ليودع دوري الأبطال متذيلا الترتيب.

خروج تاريخي للوداد المغربي

لأول مرة منذ عام 2016 وجد الوداد الرياضي البيضاوي نفسه خارج الأدوار الإقصائية، إذ لم يكن كافيا فوزه 1-0 على ضيفه أسيك ميموزا العاجي متصدر المجموعة الثانية، حيث آلت البطاقة الثانية إلى سيمبا التنزاني الذي اكتسح ضيفه جوانينغ غالاكسي البوتسواني 6-0.

وتصدر ميموزا برصيد 10 نقاط، أمام سيمبا بـ9 نقاط والذي تفوق على الوداد بفارق المواجهات (فاز الوداد ذهابا 0-1، وخسر إيابا 2-0)، وجوانينغ رابعا بـ4 نقاط.

وسجل هدف الوداد منتصر لحتيمي من تسديدة صاروخية (19). وأهدر الفريق العاجي ركلة جزاء سددها بيرتي سوليمان؛ حيث تمكن الحارس المغربي المهدي مفتاح من التصدي لها (73).

وتابع الوداد اللقاء بـ10 لاعبين إثر طرد ظهيره بدر كدارين (84).

الوداد يفشل في تجاوز دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه رغم الفوز على أسيك ميموزا 1-0 #دوري_أبطال_أفريقيا | #الوداد_الرياضي pic.twitter.com/cPldeSY9nx — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 2, 2024

وفي مدينة دار السلام التنزانية، أكرم سيمبا وفادة غالاكسي بسداسية نظيفة، سجلها البوروندي سعيدي نتيبازونكيا (7) والغامبي با عمر جوب (14)، ودينيس كيبو (22)، والزامبي كلاتوس شاما (76)، وكينيدي جوما (86) والكونغولي الديمقراطي فابريس نغوما (89).

وتصدّر ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي مجموعته الأولى، بفوزه على ضيفه مازيمبي الكونغولي الديمقراطي 1-0، في حين أنهى بيراميدز المصري مشواره في المركز الأخير بتعادله مع ضيفه نواذيبو الموريتاني 2-2.

ورفع ماميلودي، حامل لقب 2016 والنسخة الأولى من الدوري الأفريقي، رصيده إلى 13 نقطة من 6 مباريات، مقابل 10 لمازيمبي حامل اللقب 5 مرات آخرها في 2015، علما أنهما ضمنا تأهلهما سابقا لربع النهائي قبل انطلاق الجولة، في حين اكتفى نواذيبو وبيراميدز بـ5 نقاط في مشاركتهما الأولى.

وبهدف الناميبي بيتر شالوليلي من ركلة جزاء (38) على ملعب لوكاس موريبي في بريتوريا، ثأر ماميلودي لخسارته ذهاباً صفر-1 أمام مازيمبي.

وفي المباراة الثانية على ملعب الدفاع الجوي، سجّل لنواذيبو مولاي أحمد خليل "بسّام" هدفا بتسديدة من مشارف منطقة الجزاء مستثمرا تمريرة من محمد العبد (64) والبديل عيسى مبارك (82)، ولبيراميدز الذي تذيّل المجموعة بفارق المواجهات المباشرة، والكونغولي الديمقراطي فيستون ماييلي (73 و90+2).