وفاة مشجع لسيمبا التنزاني قبل لقائه الأهلي المصري بربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

أعرب مسؤولو نادي سيمبا التنزاني عن تعازيهم بعد وفاة أحد جماهيره وإصابة آخر قبل مواجهة الفريق المهمة أمام ضيفه الأهلي المصري اليوم الجمعة، في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم على ملعب "بنيامين مكابا" في دار السلام.

ونشر الحساب الرسمي لنادي سيمبا على منصة إكس -اليوم- بيانا جاء فيه "تلقى النادي بكل أسف أخبار الحادثين اللذين وقعا لجماهيرنا الليلة الماضية بينما كانوا في طريقهم إلى دار السلام لمشاهدة مباراة دور الثمانية في دوري الأبطال ضد الأهلي".

وأوضح سيمبا "الحادث الأول كان يتعلق بمشجعي فرع (كيويرا رونغوي) في منطقة مبيا حيث حدث ذلك في منطقة فيغوازا ببواني، وتشير المعلومات الواردة من الشرطة إلى مصرع شخص واحد".

وأضاف البيان أن "الحادث الثاني وقع لفرع الحدود الحمراء من تندوما وحدث في دوما، منطقة موروغورو. التقارير من موقع الحادث تشير إلى إصابة شخص، ويتوجه قادة سيمبا بالفعل لموقع الحادث لتقديم المساعدة للضحايا، وتعتذر القيادة لجميع المتضررين والعائلات وكذلك كل شعب سيمبا بشكل عام".

وفي السياق ذاته، قدم مسؤولو نادي "يانغ أفريكانز" التنزاني العزاء في ضحايا نادي سيمبا.

يذكر أن يانغ أفريكانز يستضيف ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي غدا السبت في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال على الملعب ذاته أيضا.