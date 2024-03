ليفربول ومانشستر يونايتد يكافحان "الهتافات المسيئة"

قال ليفربول ومانشستر يونايتد الإنجليزيان، -أمس الخميس- إنهما أطلقا برنامجا تعليميا مشتركا من خلال مؤسساتهما لمعالجة الانتهاكات المرتبطة بالمأساة، وذلك قبل قمة الفريقين على ملعب أولد ترافورد في 7 أبريل/نيسان المقبل.

وأدان الناديان بشدة سخرية جماهير الفرق المنافسة، من مأساة هيلسبره وكارثة ملعب هيسيل وكارثة ميونخ الجوية، وهي ممارسة تعرض مرتكبها للملاحقة الجنائية.

وقال مدير المجتمع في رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، نيك برتشارد -في بيان- إنه "نحن ندعم بشكل كامل هذا الحدث الذي يطلقه ليفربول ومانشستر يونايتد، ونعمل بشكل وثيق مع الناديين لتطوير وتقديم هذه المبادرة التعليمية".

Man Utd and Liverpool join forces to bring end to 'unacceptable' tragedy chanting | @DiscoMirrorhttps://t.co/rpsq1Bs4qK pic.twitter.com/9gWu4cqrK6

— Mirror Football (@MirrorFootball) March 27, 2024