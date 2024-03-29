رياضة|الدوري الإنجليزي

ليفربول ومانشستر يونايتد يكافحان "الهتافات المسيئة"

ليفربول ومانشستر يونايتد أطلقا برنامجا تعليميا مشتركا لمعالجة الانتهاكات المرتبطة بمأساة هيلسبره وكارثتي ملعب هيسيل وميونخ الجوية (الفرنسية)
29/3/2024

قال ليفربول ومانشستر يونايتد الإنجليزيان، -أمس الخميس- إنهما أطلقا برنامجا تعليميا مشتركا من خلال مؤسساتهما لمعالجة الانتهاكات المرتبطة بالمأساة، وذلك قبل قمة الفريقين على ملعب أولد ترافورد في 7 أبريل/نيسان المقبل.

وأدان الناديان بشدة سخرية جماهير الفرق المنافسة، من مأساة هيلسبره وكارثة ملعب هيسيل وكارثة ميونخ الجوية، وهي ممارسة تعرض مرتكبها للملاحقة الجنائية.

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وقال مدير المجتمع في رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، نيك برتشارد -في بيان- إنه "نحن ندعم بشكل كامل هذا الحدث الذي يطلقه ليفربول ومانشستر يونايتد، ونعمل بشكل وثيق مع الناديين لتطوير وتقديم هذه المبادرة التعليمية".

وستعمل المؤسستان على تطوير البرنامج بشكل أكبر بالشراكة مع رابطة الدوري، وتلتزمان بجعله جزءا سنويا من مشاركتهما عبر منطقتي مرسيسايد ومانشستر الكبرى.

والأسبوع الماضي، اتهمت شرطة مانشستر الكبرى أحد مشجعي مانشستر يونايتد بالإساءة المرتبطة بالمأساة تجاه مشجعي ليفربول خلال دور الثمانية لكأس الاتحاد الإنجليزي في 17 الشهر الجاري.

المصدر : رويترز