ضربة موجعة لمانشستر سيتي قبل القمة النارية ضد أرسنال

تلقى مانشستر سيتي (حامل لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم) ضربة مزدوجة قبل مواجهته المرتقبة مع أرسنال (المتصدر) بعد غد الأحد، بغياب لاعبيه كايل ووكر وجون ستونز بسبب الإصابة.

وتعرّض اللاعبان للإصابة خلال مشاركتهما مع منتخب بلادهما في فترة التوقف الدولية.

وأستُبدل ووكر خلال الخسارة ضد البرازيل 0-1 بعد إصابة عضلية بفخذه، بينما عرج ستونز خلال التعادل مع بلجيكا 2-2 إثر إصابة في العضلة المقرّبة.

ويتصدر أرسنال الترتيب بفارق الأهداف عن ليفربول ونقطة عن السيتي، في نهاية بالغة الإثارة للدوري الذي وصل إلى مرحلته الثلاثين.

وستقلق الإصابتان الدفاعيتان السيتي المدعو لمواجهة نارية في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الإسباني في 9 أبريل/نيسان.

🚨🔵 Kyle Walker and John Stones are both OUT of Manchester City squad for the game against Arsenal. pic.twitter.com/G4lytpNYUz

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 29, 2024