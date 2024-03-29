شاهد.. الأهلي المصري يهزم سيمبا التنزاني ويضع قدما في قبل نهائي أبطال أفريقيا

وضع الأهلي المصري قدما في الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على مضيفه سيمبا التنزاني 1-صفر على ملعب بنيامين مكابا، اليوم الجمعة، في ذهاب دور الثمانية من البطولة.

ومنح كوكا التقدم مبكرا لحامل اللقب بعدما تابع كرة مرتدة في الدقيقة الرابعة.

وتراجع فريق المدرب مارسيل كولر عقب الهدف ليفرض سيمبا سيطرته لكنه لم يتمكن من التفوق على الحارس مصطفى شوبير الذي وقف أمام محاولات صاحب الأرض.

وتألق شوبير وأنقذ تسديدة تشي مالون بعد ركلة ركنية في الدقيقة 24، قبل أن يبعد تصويبة منخفضة من ساديو كانوتي قرب الاستراحة.

وصمد الأهلي بالشوط الثاني ليكون تعادله -في مباراة العودة يوم الخامس من أبريل/نيسان بالقاهرة- كافيا ليبلغ الدور قبل النهائي.