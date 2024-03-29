شاهد.. الأهلي المصري يهزم سيمبا التنزاني ويضع قدما في قبل نهائي أبطال أفريقيا
وضع الأهلي المصري قدما في الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على مضيفه سيمبا التنزاني 1-صفر على ملعب بنيامين مكابا، اليوم الجمعة، في ذهاب دور الثمانية من البطولة.
ومنح كوكا التقدم مبكرا لحامل اللقب بعدما تابع كرة مرتدة في الدقيقة الرابعة.
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نتيجة قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية
أحمد كوكا يفتتح التسجيل للأهلي في شباك سيمبا#دوري_أبطال_أفريقيا #سيمبا_الأهلي pic.twitter.com/EbmqwzlaR7
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 29, 2024
وتراجع فريق المدرب مارسيل كولر عقب الهدف ليفرض سيمبا سيطرته لكنه لم يتمكن من التفوق على الحارس مصطفى شوبير الذي وقف أمام محاولات صاحب الأرض.
وتألق شوبير وأنقذ تسديدة تشي مالون بعد ركلة ركنية في الدقيقة 24، قبل أن يبعد تصويبة منخفضة من ساديو كانوتي قرب الاستراحة.
وصمد الأهلي بالشوط الثاني ليكون تعادله -في مباراة العودة يوم الخامس من أبريل/نيسان بالقاهرة- كافيا ليبلغ الدور قبل النهائي.