رياضة

الإصابة تغيّب الجزائري رامي بن سبعيني حتى نهاية الموسم

Neuzugang für die Defensive: Herzlich willkommen in Dortmund, @ramy_bens15_21! Der 28-jährige algerische Nationalspieler Ramy Bensebaini wechselt ablösefrei vom Liga-Konkurrenten Borussia Mönchengladbach zum #BVB und unterschreibt einen Vierjahresvertrag. credit: Borussia Dortmund(bvb)page on facebook
بن سبعيني غادر أرض الملعب بعد مرور 19 دقيقة فقط أمام بوليفيا (مواقع التواصل)
29/3/2024

كشف مدرب فريق بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم إيدين تيرزيتش أن مدافعه الجزائري رامي بن سبعيني سيغيب حتى نهاية الموسم بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة بوليفيا الودية.

وشارك بن سبعيني أساسيا برفقة "محاربي الصحراء" في أولى مبارياته تحت قيادة مدربه الجديد فلاديمير بيتكوفيتش، لكنه غادر أرض الملعب بعد مرور 19 دقيقة فقط عقب تعرضه لإصابة على مستوى الركبة.

وأشار مدرب دورتموند إلى أن بن سبعيني يعاني من إصابة في الرباط الداخلي لركبته اليمنى.

وقال "رامي بن سبعيني أصيب للأسف في الرباط الداخلي للركبة مع المنتخب الوطني".

وأضاف "إنه لا يحتاج إلى عملية جراحية، لكن سيتعين عليه ارتداء جبيرة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، من غير المرجح أن يتمكن من اللعب مرة أخرى هذا الموسم".

وسيغيب الدولي الجزائري عن العديد من المباريات المهمة مع فريقه هذا الموسم، سواء في مسابقة الدوري الألماني أو في مسابقة دوري أبطال أوروبا التي بلغ فيها فريقه الدور ربع النهائي.

ومن المتوقع أن يغيب اللاعب أيضا عن معسكر المنتخب الجزائري الخاص بيونيو/حزيران المقبل، خاصة إذا ما تقرر خضوعه لعملية جراحية، وبذلك سيغيب عن مواجهتي غينيا وأوغندا برسم الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

وسيشكل غياب اللاعب عن صفوف "محاربي الصحراء" ضربة موجعة للمدرب بيتكوفيتش، خاصة أن الأخير أبدى عدم رضاه عن المردود الدفاعي للمنتخب خلال وديتي بوليفيا وجنوب أفريقيا، حيث تلقى مرمى فريقه 5 أهداف كاملة.

وعانى بن سبعيني في الفترة الأخيرة مع فريقه وكانت مشاركاته متذبذبة، حيث لم يشارك أساسيا في آخر 11 مباراة بمختلف المسابقات، وفي المجمل شارك هذا الموسم في 25 مباراة بمختلف المسابقات ونجح في صناعة هدف وحيد في كأس ألمانيا.

المصدر : مواقع إلكترونية