الإصابة تغيّب الجزائري رامي بن سبعيني حتى نهاية الموسم

كشف مدرب فريق بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم إيدين تيرزيتش أن مدافعه الجزائري رامي بن سبعيني سيغيب حتى نهاية الموسم بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة بوليفيا الودية.

وشارك بن سبعيني أساسيا برفقة "محاربي الصحراء" في أولى مبارياته تحت قيادة مدربه الجديد فلاديمير بيتكوفيتش، لكنه غادر أرض الملعب بعد مرور 19 دقيقة فقط عقب تعرضه لإصابة على مستوى الركبة.

وأشار مدرب دورتموند إلى أن بن سبعيني يعاني من إصابة في الرباط الداخلي لركبته اليمنى.

وقال "رامي بن سبعيني أصيب للأسف في الرباط الداخلي للركبة مع المنتخب الوطني".

وأضاف "إنه لا يحتاج إلى عملية جراحية، لكن سيتعين عليه ارتداء جبيرة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، من غير المرجح أن يتمكن من اللعب مرة أخرى هذا الموسم".

🎙️ Edin #Terzic zum Personal: „Ramy #Bensebaini hat sich bei der Nationalmannschaft leider am Innenband verletzt und muss nun eine Schiene tragen. Es ist unwahrscheinlich, dass er in dieser Saison noch einmal zum Einsatz kommen kann.“ #FCBBVB pic.twitter.com/63BHgN9jl9 — Borussia Dortmund (@BVB) March 28, 2024

وسيغيب الدولي الجزائري عن العديد من المباريات المهمة مع فريقه هذا الموسم، سواء في مسابقة الدوري الألماني أو في مسابقة دوري أبطال أوروبا التي بلغ فيها فريقه الدور ربع النهائي.

ومن المتوقع أن يغيب اللاعب أيضا عن معسكر المنتخب الجزائري الخاص بيونيو/حزيران المقبل، خاصة إذا ما تقرر خضوعه لعملية جراحية، وبذلك سيغيب عن مواجهتي غينيا وأوغندا برسم الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

🟥 #آخر_خبر | الاتحاد الجزائري لكرة القدم @LesVerts 🇩🇿 يعلن مغادرة لاعب بوروسيا دورتموند رامي بن سبعيني معسكر المنتخب بسبب الإصابة pic.twitter.com/7OVxyMvbA5 — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) March 24, 2024

وسيشكل غياب اللاعب عن صفوف "محاربي الصحراء" ضربة موجعة للمدرب بيتكوفيتش، خاصة أن الأخير أبدى عدم رضاه عن المردود الدفاعي للمنتخب خلال وديتي بوليفيا وجنوب أفريقيا، حيث تلقى مرمى فريقه 5 أهداف كاملة.

وعانى بن سبعيني في الفترة الأخيرة مع فريقه وكانت مشاركاته متذبذبة، حيث لم يشارك أساسيا في آخر 11 مباراة بمختلف المسابقات، وفي المجمل شارك هذا الموسم في 25 مباراة بمختلف المسابقات ونجح في صناعة هدف وحيد في كأس ألمانيا.