تشافي: جمال وكوبارسي سيشكلان حقبة جديدة في برشلونة والكرة العالمية

قال مدرب برشلونة حامل لقب الدوري الإسباني في كرة القدم، تشافي هرنانديز، الجمعة، أنّ الثنائي لامين جمال وباو كوبارسي قد يرسمان مستقبلا حقبة جديدة لكرة القدم العالمية.

تألّق جمال (16 عامًا) بمواجهة البرازيل في مباراة دولية ودية الثلاثاء لمصلحة المنتخب الإسباني، فيما خاض كوبارسي ظهوره الدولي الأوّل بقميص "لاروخا" الأسبوع الماضي بمواجهة كولومبيا، قبل أن يشارك أيضا بمواجهة سيليساو.

وأصبح اللاعبان عنصرين مهمين في تشكيلة البلوغرانا التي تعود إلى الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 4 أعوام، ولا تزال تحتفظ بآمال ضئيلة للاحتفاظ بلقب الدوري المحلي.

ويُعد جمال أصغر لاعب يشارك في صفوف المنتخب، وأصغر لاعب يُسجّل، فيما بات كوبارسي (17 عاما) أصغر مدافع يرتدي قميص إسبانيا دوليا.

🤯 Barça is the 1st team in history to start two players aged 17 or under in a @ChampionsLeague knockout stage game!

Lamine Yamal: 16 years, 243 days

Pau Cubarsí: 17 years, 50 days#MadeInLaMasia 💎💎 pic.twitter.com/WjZnidG9qu

— FC Barcelona (@FCBarcelona) March 12, 2024