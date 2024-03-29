تشافي: جمال وكوبارسي سيشكلان حقبة جديدة في برشلونة والكرة العالمية

قال مدرب برشلونة حامل لقب الدوري الإسباني في كرة القدم، تشافي هرنانديز، الجمعة، أنّ الثنائي لامين جمال وباو كوبارسي قد يرسمان مستقبلا حقبة جديدة لكرة القدم العالمية.

تألّق جمال (16 عامًا) بمواجهة البرازيل في مباراة دولية ودية الثلاثاء لمصلحة المنتخب الإسباني، فيما خاض كوبارسي ظهوره الدولي الأوّل بقميص "لاروخا" الأسبوع الماضي بمواجهة كولومبيا، قبل أن يشارك أيضا بمواجهة سيليساو.

وأصبح اللاعبان عنصرين مهمين في تشكيلة البلوغرانا التي تعود إلى الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 4 أعوام، ولا تزال تحتفظ بآمال ضئيلة للاحتفاظ بلقب الدوري المحلي.

ويُعد جمال أصغر لاعب يشارك في صفوف المنتخب، وأصغر لاعب يُسجّل، فيما بات كوبارسي (17 عاما) أصغر مدافع يرتدي قميص إسبانيا دوليا.

🤯 Barça is the 1st team in history to start two players aged 17 or under in a @ChampionsLeague knockout stage game! Lamine Yamal: 16 years, 243 days

Pau Cubarsí: 17 years, 50 days#MadeInLaMasia 💎💎 pic.twitter.com/WjZnidG9qu — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 12, 2024

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي المخصص لمباراة السبت أمام لاس بالماس في الليغا "عليهما أن يحافظا على مستواهما – برشلونة هو أعلى درجة في كرة القدم العالمية".

وتابع "كثيرون وصلوا إلى المستوى الاحترافي، لكن الحفاظ عليه أمر صعب جدا، لكنهما قادران، يتمتعان بكل شيء، الذهنية، القدرات. أعتقد أننا ننظر إلى لاعبَين قادرَين على رسم حقبة جديدة للنادي، وحتى في الكرة العالمية".

وأشار تشافي إلى أنّ جمال "هادئ جدا وناضج" مقارنة بسنّه، على الرغم من بروزه إلى الأضواء.

وأضاف تشافي "على المستوى الذهني، أراه فتى سعيدًا وممازحًا، ويستمتع بالأمر أكثر فأكثر".

ويتخلف برشلونة بفارق 8 نقاط عن ريال مدريد متصدر الترتيب، لكنه يستطيع تقليص الفارق إلى 5 قبل أن يلعب ريال مدريد بمواجهة أتلتيك بلباو الأحد.