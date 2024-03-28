هالاند يغيب عن المراكز الأولى لأقوى المهاجمين في البريميرليغ هذا الموسم

كشفت بيانات جديدة عن أفضل المهاجمين في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، حيث ضمت المراكز الخمسة الأولى لاعبين من ليفربول ومانشستر يونايتد، في حين غاب عنها إيرلينغ هالاند هداف مانشستر سيتي.

واستخدم التقييم البيانات المتعلقة بالفرصة التهديفية المحققة (الأهداف المتوقعة) دون الأخذ بعين الاعتبار:

ركلات جزاء

الأهداف

التمريرات الحاسمة

التمريرات الحاسمة المتوقعة

الفرص الخطيرة التي صنعها المهاجم

دقة التسديدات

النسبة المئوية للتسديدات التي انتهت في المرمى

اللمسات في منطقة الخصم

ووفقا لبيانات الشركتين المتخصصتين في الإحصائيات الرياضية "أوبتا" و"سكواكا"، احتل داروين نونيز مهاجم ليفربول المركز الأول بعد حصوله على مجموع نقاط قدره 78 من 100 نقطة، على الرغم من معاناته أمام المرمى هذا الموسم.

وسبق أن تعرض الأوروغوياني للسخرية من قبل مشجعي الفرق المنافسة للـ"ريدز" هذا الموسم بسبب عدم قدرته على إنهاء الهجمات وافتقاده للمسة الأخيرة، علما أنه سجل 17 هدفًا في جميع المسابقات مع "الليفر".

وسلطت الدراسة الضوء على نونيز باعتباره الأفضل في الدوري الإنجليزي الممتاز بناءً على ما يؤديه كل لاعب إحصائيًا في المتوسط كل 90 دقيقة.

وحلّ الإنجليزي أولي واتكينز لاعب أستون فيلا في المركز الثاني خلف نونيز بمجموع نقاط بلغ 76، ويقدم اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا موسما مذهلا بتسجيله 16 هدفًا في الدوري الممتاز.

واحتل الدانماركي راسموس هويلوند، مهاجم مانشستر يونايتد، المركز الثالث في التصنيف برصيد إجمالي قدره 75.

وانتقل المهاجم الشاب إلى أولد ترافورد في صفقة صيفية بلغ نحو 90 مليون دولار، قادما من أتالانتا الإيطالي، وبعد انتظار 15 مباراة لتسجيل الهدف الأول في الدوري، أصبح أصغر لاعب يسجل في 6 مباريات متتالية في البريميرليغ.

ويبدو أن قرار المدرب إريك تن هاغ بالاعتماد على هويلوند قلب هجوم يؤتي ثماره أخيرا، حيث بدأ الدانماركي في التألق إلى جانب ماركوس راشفورد وأليخاندرو غارناتشو.

وجاء في المركز الرابع البرازيلي رودريغو مونيز، لاعب فولهام، بمجموع نقاط 71، متبوعا بنجم توتنهام البرازيلي ريتشارليسون الذي حصل على 69.