نصيحة الألماني ماتيوس لليفربول: المدرب الإسباني ألونسو لا يناسبكم

اعتبر النجم الألماني السابق لوتار ماتيوس أن الإسباني تشابي ألونسو الذي يقدم موسما استثنائيا مع باير ليفركوزن ليس خيارا جيدا لليفربول الإنجليزي الذي يبحث عن مدرب لخلافة الألماني يورغن كلوب الذي يرحل نهاية الموسم الحالي.

وارتبط اسم ألونسو بانتقال محتمل إلى 3 فرق دافع عن ألوانها كلاعب، وهي ليفربول وريال مدريد وبايرن ميونخ، وذلك بسبب ما يقدمه هذا الموسم مع ليفركوزن الذي يسير نحو الفوز بلقب الدوري الألماني لأول مرة في تاريخه.

وبسجل خال من الهزيمة في 38 مباراة خاضها حتى الآن في جميع المسابقات، يتصدر ليفركوزن ترتيب الدوري المحلي بفارق 10 نقاط عن بايرن، المتوج باللقب في المواسم الـ11 الماضية، وتأهل إلى نصف نهائي الكأس المحلية إذ يواجه -الأربعاء المقبل- فورتونا دوسلدورف من الدرجة الثانية، كما تأهل إلى ربع نهائي مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) وسيلتقي وستهام الإنجليزي يومي 11 و18 الشهر المقبل.

وفي مقابلة صحفية أمس الأربعاء، رأى ماتيوس -الفائز بمونديال 1990 والكرة الذهبية لأفضل لاعب عن ذلك العام- أن سد الفراغ الذي سيتركه كلوب نهاية الموسم سيكون صعبا على أي مدرب في ظل ما قدمه للنادي ومكانته لدى جماهير "الحمر".

ونصح ألونسو بالبقاء في ليفركوزن، قائلا "ليفربول ليس الخيار الصحيح له بعد هذا الموسم. لديه خيارات أفضل".

وقضى ماتيوس معظم مسيرته في بايرن، وقال إنه سيرحب بألونسو كبديل للمدرب توماس توخل الذي سيترك الفريق بدوره في نهاية الموسم، لكنه أقر بأنه "سيتعين عليه (في بايرن) بناء فريق جديد للمستقبل بلاعبين جدد".

وتساءل "لماذا الانتقال إلى ليفربول؟ لماذا يجب أن يغادر هذا الفريق الجميل الذي يجعلنا سعداء بكرة القدم الجميلة، مثل (ما قدمه) برشلونة قبل 12 عاما؟".

وصدم كلوب عالم كرة القدم في يناير/كانون الثاني الماضي بإعلانه أنه سيغادر ليفربول نهاية الموسم بعد 9 أعوام في "أنفيلد".

وقال ماتيوس إن نجاح كلوب في ليفربول جعل من الصعب على أي مدرب أن يحل محله، معتبرا أن "التدريب في ليفربول بعد يورغن كلوب ليس بالأمر السهل، لأن يورغن بطل، إنه رائع. ما فعله كان رائعا وما الذي بإمكانك (كمدرب جديد) أن تقدم أكثر منه؟".

من جهة أخرى، أشاد ماتيوس بمدرب ألمانيا الحالي يوليان ناغلسمان، وقال إن الفريق "يسير على الطريق الصحيح" بعد عودته إلى مستواه بانتصارين وديين على فرنسا وهولندا.

ويختم أن "حلمنا ورغبتنا في ألمانيا أن يتولى يورغن كلوب مهمة المدرب الوطني المقبل".