كانتونا أسطورة مانشستر يونايتد يكشف سرا عمره 30 عاما

ظل المشجعون والنقاد على حد سواء في حيرة من أمرهم -لما يقرب من 30 عامًا- في محاولة لمعرفة ما كان يقصده أسطورة مانشستر يونايتد إريك كانتونا خلال حديثه الغريب عن طائر النورس، لكنه الآن كشف كل شيء.

وتحدث أسطورة مانشستر يونايتد بمونولوغ يبدو غير منطقي عندما سئل عن "ركلة الكونغ فو" سيئة السمعة ضد أحد مشجعي كريستال بالاس عام 1995.

وحُكم على كانتونا، الدولي الفرنسي السابق، في البداية بالسجن أسبوعين بسبب اعتدائه العنيف على المشجع ماثيو سيمونز، لكن تم تخفيض عقوبته إلى 120 ساعة من خدمة المجتمع بعد الاستئناف.

وقال "عندما تتبع طيور النورس سفينة الصيد، فذلك لأنها تظن أن السردين سيُلقى بهما في البحر".

وتبع ذلك ضحكات وأصوات ارتباك في غرفة الصحافة عندما قال كانتونا المثل الغريب، والآن كسر النجم البالغ من العمر 57 عامًا صمته أخيرًا بشأن ما كان يقصده.

وقال في حديثه للتلفزيون الفرنسي "سي دان لايغ" إنه لم يكن يرغب في ذلك، لكن (مانشستر يونايتد) قال إنه من المهم أن تتحدث إلى الصحافة "لذلك قلت، حسنًا، سأتحدث إلى الصحافة، بمعنى أنهم يريدون مني أن أتحدث.. سأقول أي شيء قديم".

وأضاف نجم مانشستر يونايتد السابق أن صمته لمدة 30 عامًا تقريبًا حول هذا الموضوع كان بمثابة انتقام من الصحافة.

