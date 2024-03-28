رياضة

كانتونا أسطورة مانشستر يونايتد يكشف سرا عمره 30 عاما

French former football player and actor Eric Cantona arrives for the screening of the movie 'Les Rois Du Monde' at the 10th Rome Film Festival, in Rome, Italy, 19 October 2015. The festival runs from 16 to 24 October.
كانتونا قال إن صمته كان انتقاما من الصحافة التي دمرته (الأوروبية)
28/3/2024

ظل المشجعون والنقاد على حد سواء في حيرة من أمرهم -لما يقرب من 30 عامًا- في محاولة لمعرفة ما كان يقصده أسطورة مانشستر يونايتد إريك كانتونا خلال حديثه الغريب عن طائر النورس، لكنه الآن كشف كل شيء.

وتحدث أسطورة مانشستر يونايتد بمونولوغ يبدو غير منطقي عندما سئل عن "ركلة الكونغ فو" سيئة السمعة ضد أحد مشجعي كريستال بالاس عام 1995.

وحُكم على كانتونا، الدولي الفرنسي السابق، في البداية بالسجن أسبوعين بسبب اعتدائه العنيف على المشجع ماثيو سيمونز، لكن تم تخفيض عقوبته إلى 120 ساعة من خدمة المجتمع بعد الاستئناف.

وقال "عندما تتبع طيور النورس سفينة الصيد، فذلك لأنها تظن أن السردين سيُلقى بهما في البحر".

وتبع ذلك ضحكات وأصوات ارتباك في غرفة الصحافة عندما قال كانتونا المثل الغريب، والآن كسر النجم البالغ من العمر 57 عامًا صمته أخيرًا بشأن ما كان يقصده.

وقال في حديثه للتلفزيون الفرنسي "سي دان لايغ" إنه لم يكن يرغب في ذلك، لكن (مانشستر يونايتد) قال إنه من المهم أن تتحدث إلى الصحافة "لذلك قلت، حسنًا، سأتحدث إلى الصحافة، بمعنى أنهم يريدون مني أن أتحدث.. سأقول أي شيء قديم".

وأضاف نجم مانشستر يونايتد السابق أن صمته لمدة 30 عامًا تقريبًا حول هذا الموضوع كان بمثابة انتقام من الصحافة.

وقال كانتونا الذي سجل 82 هدفا ليونايتد وفاز بـ4 ألقاب في الدوري "كما تعلمون (الصحافة) دمرتني. ولكن بطريقة ما انتقمت. كانوا جميعًا يحاولون إيجاد معنى وطلبوا مني جميعًا أن أشرح لهم ولم أقل شيئًا".

وختم "كما تعلم، لقد خرج الأمر على هذا النحو. ربما جاء من عقلي الباطن وربما خلف إحساسًا دون وعي، ولكن أفضل معنى له هو: أنت تجعلني أتكلم، وأتكلم ومن يهتم بما إذا كانت الكلمات منطقية أم لا".

المصدر : الصحافة البريطانية