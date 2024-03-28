الكاف يعلن موعد نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية الأفريقية

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) مواعيد نهائي بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية للموسم الجاري 2023‭‭‬-‭‬‬2024.

وذكر الكاف عبر موقعه على الإنترنت أن مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا ستقام يوم 18 مايو/أيار القادم، في حين تلعب مباراة الإياب يوم 25 من الشهر ذاته.

ويقام ذهاب نهائي الكونفدرالية يوم 12 مايو/أيار المقبل، ثم تلعب مباراة الإياب يوم 19 من الشهر نفسه.

ويلعب الأهلي المصري حامل اللقب مع سيبما التنزاني، ومازيمبي من الكونغو الديمقراطية ضد بترو أتلتيكو الأنغولي، والترجي التونسي مع آسيك من ساحل العاج، ويانغ أفريكانز التنزاني ضد صن داونز الجنوب أفريقي في دور الثمانية الذي ينطلق غدا الجمعة.

وفي دور الثمانية بالكونفدرالية، يلعب الزمالك المصري ضد منافسه المحلي مودرن فيوتشر، وأبو سليم الليبي ضد نهضة بركان المغربي، وريفرز يونايتد النيجيري ضد اتحاد العاصمة الجزائري، وستاد مالي ضد دريمز الغاني.