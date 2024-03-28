الفلسطيني أبو علي لاعب الأهلي المصري يترك الدانمارك ويلعب لمنتخب "الفدائي"

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم -أمس الأربعاء- أن الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) قضى بأهلية تمثيل المهاجم وسام أبو علي، لاعب الأهلي المصري، لمنتخب "الفدائي" بعد أن سبق له اللعب مع منتخب الدانمارك.

ومثّل أبو علي (25 عاما)، المنضم للأهلي بطل مصر وأفريقيا في يناير/كانون الثاني الماضي، الدانمارك في مختلف الفئات العمرية، لكنه لم يلعب للمنتخب الأول.

وقال الاتحاد الفلسطيني عبر صفحته على فيسبوك "أصدرت لجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد الدولي قرارا يقضي بأهلية اللاعب وسام أبو علي لتمثيل منتخبنا الوطني".

وتابع البيان أنه "جاء هذا القرار بناء على الطلب الذي تقدم به الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، ورغبة وطلب أبو علي بتغيير اتحاده من الدانمارك إلى فلسطين".

وتتيح لوائح الفيفا للاعبين بتغيير الولاء الرياضي ما لم يخوضوا مباريات مع المنتخب الأول أو لم يشاركوا في مسابقة رسمية مع المنتخب المراد تبديله، بشرط عدم خوض أكثر من 3 مباريات.

وسجل أبو علي، المولود في الدانمارك، هدفين مع الأهلي في 3 مباريات في مختلف المسابقات.