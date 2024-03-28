11 نجما يغيبون عن يورو 2024

تتجه أنظار عشاق كرة القدم هذا الصيف إلى ألمانيا التي تحتضن نهائيات كأس أمم أوروبا (يورو 2024) حيث ستحتدم المنافسة بين أقوى المنتخبات الأوروبية التي تضم في صفوفها العديد من النجوم والمواهب، ورغم ذلك ستفتقد الجماهير عددا من أبرز اللاعبين في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى بسبب فشل بلدانهم في التأهل للبطولة القارية.

وعلى الرغم من توسيع البطولة لتشمل 24 فريقا، فإن كوكبة من النجوم من الدول التي لم تتأهل ستكون غائبة بشكل ملحوظ.

وتُقام النسخة الـ17 من "اليورو" ما بين 14 يونيو/حزيران و14 يوليو/تموز القادمين بمشاركة 24 منتخبًا، موزعين على 6 مجموعات، وذلك بحضور منتخب إيطاليا بطل النسخة الماضية، بالإضافة إلى بقية المنتخبات الكبيرة في القارة العجوز كألمانيا وفرنسا وإسبانيا والبرتغال.

وانضمت أمس الثلاثاء منتخبات جورجيا وأوكرانيا وبولندا إلى القائمة بعد تجاوزها في الملحق الفاصل منتخبات اليونان وآيسلندا وويلز على التوالي.

وسيكون هداف مانسشتر سيتي النرويجي إيرلينغ هالاند أبرز الغائبين عن البطولة بعد فشل منتخب النرويج في التأهل إلى يورو 2024 عقب احتلاله المركز الثالث برصيد 11 نقطة فقط في المجموعة الأولى للتصفيات، خلف المتصدرة إسبانيا وصاحبة المركز الثاني أسكتلندا.

كما سيغيب نجوم آخرون من بينهم أوديسياس فلاشوديموس حارس منتخب اليونان ونادي نوتنغهام فورست الإنجليزي، وآدم ماروسيتش مدافع منتخب مونتينيغرو ونادي لاتسيو الإيطالي، وفيكتور لينديلوف مدافع منتخب السويد ونادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

تاليا قائمة أبرز 11 نجما سيغيبون عن الحدث الأوروبي الأكبر في ألمانيا:

حراسة المرمى:

1- الفنلندي لوكاس هراديكي: باير ليفركوزن الألماني.

خط الدفاع:

2- اليوناني كوستاس تسيميكاس: ليفربول.

3- الويلزي بن ديفيز: توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

4- الأيرلندي ناثان كولينز: برينتفورد.

5- كونور برادلي لاعب أيرلندا الشمالية: ليفربول الإنجليزي.

خط الوسط:

6- الويلزي إيثان أمبادو: ليدز يونايتد الإنجليزي.

7- إلغيف إلماس: لاعب مقدونيا الشمالية، لايبزيغ الألماني.

8- النرويجي مارتن أوديغارد: أرسنال الإنجليزي.

الهجوم:

9-السويدي ألكسندر إيزاك: نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

10-النرويجي إيرلينغ هالاند: مانشستر سيتي الإنجليزي.

11- السويدي ديان كولوسيفسكي: توتنهام هوتسبير الإنجليزي.