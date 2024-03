هكذا أقنع صلاح زميله في ليفربول ماك أليستر بالتوقف عن عادة له قبل كل مباراة

أقنع محمد صلاح نجم ليفربول زميله في الفريق الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر بالتوقف عن عادة كان يمارسها قبل المباراة في وقت مبكر من مسيرته في الأنفليد.

وفي مقابلة أجراها مع الموقع الرسمي لليفربول، كشف ماك أليستر كيف تسببت رسالة من صلاح في التوقف عن شيء كان اعتاده في بداية مسيرته مع ليفربول في ما يتعلق باختياراته لملابسه قبل إجرائه تدريبات الإحماء.

وكشف لاعب خط الوسط أن هذه العادة كانت تقليدا يعود إلى أيامه في برايتون.

وقال ماك أليستر "عندما كنت في برايتون كنت أرتدي السراويل الطويلة بدلا من السروال القصير (الشورت) الخاص بزي الفريق، ثم جئت إلى هنا".

وأضاف "أتذكر قبل مباراة أمام شيفيلد يونايتد خرجنا لإجراء الإحماء، وكنت أرتدي قبعة وسروالًا، وقال لي صلاح: ماذا تفعل؟ لماذا ترتدي هذا؟".

وختم قائلا "منذ ذلك اليوم، لم أعد أرتدي السراويل (خلال الإحماء) مرة أخرى، فقط بسبب مو".

🚨 Mohamed Salah called a stop to Alexis Mac Allister's pre-match habit 13 games into his Liverpool career pic.twitter.com/PAWoxdCzq4

— SPORTbible (@sportbible) March 26, 2024