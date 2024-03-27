رياضة

هكذا أقنع صلاح زميله في ليفربول ماك أليستر بالتوقف عن عادة له قبل كل مباراة

ماك أليستر لم يعد يرتدي السراويل قبل الإحماء مرة أخرى بعد حديثه مع صلاح (الفرنسية)
27/3/2024

أقنع محمد صلاح نجم ليفربول زميله في الفريق الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر بالتوقف عن عادة كان يمارسها قبل المباراة في وقت مبكر من مسيرته في الأنفليد.

وفي مقابلة أجراها مع الموقع الرسمي لليفربول، كشف ماك أليستر كيف تسببت رسالة من صلاح في التوقف عن شيء كان اعتاده في بداية مسيرته مع ليفربول في ما يتعلق باختياراته لملابسه قبل إجرائه تدريبات الإحماء.

وكشف لاعب خط الوسط أن هذه العادة كانت تقليدا يعود إلى أيامه في برايتون.

وقال ماك أليستر "عندما كنت في برايتون كنت أرتدي السراويل الطويلة بدلا من السروال القصير (الشورت) الخاص بزي الفريق، ثم جئت إلى هنا".

وأضاف "أتذكر قبل مباراة أمام شيفيلد يونايتد خرجنا لإجراء الإحماء، وكنت أرتدي قبعة وسروالًا، وقال لي صلاح: ماذا تفعل؟ لماذا ترتدي هذا؟".

وختم قائلا "منذ ذلك اليوم، لم أعد أرتدي السراويل (خلال الإحماء) مرة أخرى، فقط بسبب مو".

وانضم الدولي الأرجنتيني إلى ليفربول قادما من برايتون الصيف الماضي، مقابل 35 مليون جنيه إسترليني (44 مليون دولار) وتحول سريعا إلى ركيزة محورية في خط وسط فريق المدرب يورغن كلوب هذا الموسم.

وفرض ماك أليستر نفسه ليكون واحدا من أفضل لاعبي خط الوسط في الدوري الموسم الماضي بتسجيله 10 أهداف لفريق برايتون وساعد فريقه السابق باللعب في إحدى المسابقات الأوروبية (دوري المؤتمر) لأول مرة في تاريخه.

المصدر : الصحافة البريطانية