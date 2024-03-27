ميدو يعترف بعدم صيام رمضان خلال احترافه الأوروبي ويكشف موقف صلاح وغالي

صدم نجم كرة القدم المصري المعتزل، أحمد حسام "ميدو"، الجماهير باعترافه بعدم صيام شهر رمضان خلال مسيرته الاحترافية في الأندية الأوروبية، ورؤيته للجانب الطبي للشعيرة الإسلامية وأثره على اللاعبين، وكذلك مهاجمته للاتحاد الفرنسي بعد استبعاده اللاعبين بسبب إصرارهم على الصيام خلال المعسكرات.

واعترف ميدو خلال استضافته بأحد البرامج المصورة، بأنه لم يصم رمضان خلال سنوات لعبه في أوروبا، وذلك لطول ساعات الصيام هناك، والمستوى العالي من المنافسة وما يستلزمه من جهد.

واحترف ميدو في العديد من الأندية الأوروبية ومنها توتنهام الإنجليزي وأياكس الهولندي وأولمبيك مارسيليا الفرنسي وروما الإيطالي وسيلتا فيغو الإسباني، واعتزل كرة القدم عام 2013.

وأشار المهاجم المصري السابق إلى إحدى المرات التي أصر فيها زميله السابق في توتنهام، حسام غالي، على الصيام خلال إحدى المباريات أمام ليفربول، لكنه لم يستطع استكمال المباراة وخرج بين الشوطين.

وأكد ميدو أنه لن يسمح لابنه أن يلعب أثناء الصيام، لأنه يرى الأمر خطيرا، خصوصا الانقطاع عن المياه أثناء بذل الجهد، الذي قد يؤدي لمضاعفات أكبر قد تصل للوفاة المفاجئة.

وأضاف ميدو أن الأمر يختلف من لاعب لآخر، حيث يصوم العديد من اللاعبين حول العالم أثناء مبارياتهم، وقد يكون من بينهم النجم المصري محمد صلاح.

الاتحاد الفرنسي يرفض صوم لاعبي المنتخبات في رمضان خوفا على صحتهم و رابطة اندية الدوري الفرنسي تتعاقد مع شركة junk food اكتر انواع اكل بتموت البني ادم لرعاية الدوري في السنوات القادمة!! — Mido (@midoahm) March 22, 2024

كما تحدث ميدو خلال الحوار عن الأزمة الجارية في فرنسا بسبب الصيام، واستبعاد اللاعبين الذين يرفضون الإفطار خلال المعسكرات، وأبرزهم لاعب ليون محمد دياوارا.

وكان ميدو قد هاجم الاتحاد الفرنسي عبر حسابه على منصة إكس، قائلا: "الاتحاد الفرنسي يرفض صوم لاعبي المنتخبات في رمضان خوفا على صحتهم، ورابطة أندية الدوري الفرنسي تتعاقد مع شركة وجبات سريعة، وهي أكثر أنواع الأكل المسببة للوفاة، من أجل رعاية الدوري في السنوات القادمة".

واشتهر ميدو بتصريحاته واعترافاته الصادمة التي تثير الهجوم عليه وخاصة عندما يتحدث عن الأمور والشعائر الدينية، ومنها حديثه عن القبر وقوله في أحد البرامج التليفزيونية "هزعل (سأحزن) لو دخلت النار".