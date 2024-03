كان يرتدي قميص رونالدو.. طرد اليوتوبير "سبيد" من مطعم يرتبط بميسي

وجد اليوتيوبر المشهور سبيد نفسه في موقف لا يحسد عليه عندما تعرض للطرد من أحد المطاعم في أميركا، والذي يرتبط بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ويعرف سبيد بأنه أحد عشاق النجم البرتغالي كريسيتانو رونالدو قائد النصر السعودي.

وزعم سبيد -في فيديو عبر حساباته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي- أنه تعرض للطرد بسبب ارتدائه قميص نادي النصر السعودي، الذي يحمل اسم رونالدو.

وقال إن المسؤولين في مطعم ميسي، طلبوا تدخل الأمن من أجل طرده، إضافة لاستقدام عدد من أفراد من الشرطة، لإجباره على الخروج.

🚨| WATCH: Speed just paid for the kid's and his family's meal after being kicked out of the building by Messi for trying to eat his burger at a restaurant… pic.twitter.com/I7ScjD4rBT

— Speedy HQ (@iShowSpeedHQ) March 25, 2024