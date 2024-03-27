قطر والإمارات تتأهلان لكأس آسيا وللدور الثالث من تصفيات مونديال 2026

اقتنص منتخب قطر فوزا مثيرا من مضيفه المنتخب الكويتي 2-1 الثلاثاء على ملعب علي صباح السالم، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى بالدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026 في أميركا وكندا والمكسيك وكأس آسيا 2027 في السعودية.

وجاءت الأهداف الـ3 في الشوط الثاني، حيث تقدم المعز علي عبدالله بهدف للعنابي القطري في الدقيقة 77.

وبعد دقيقتين فقط أدرك محمد دحام التعادل للأزرق الكويتي، ثم تقمص المعز علي دور البطولة وسجل الهدف الثاني له ولبلاده في الدقيقة 81.

شوف الهدف |

منتخب الكويت تعادل 1-1 أمام منتخبنا الوطني .. محمد دحام الدقيقة 79#تصفيات_كأس_العالم2026 #تصفيات_كأس_آسيا2027 #قنوات_الكاس pic.twitter.com/qPT4rLPubC — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) March 26, 2024

وسجل منتخب قطر الفوز الرابع على التوالي ليحافظ على العلامة الكاملة ويعزز صدارته للمجموعة الأولى برصيد 12 نقطة وظل منتخب الكويت في قاع الترتيب برصيد 3 نقاط.

الإمارات تتأهل لكأس آسيا

تأهلت الإمارات إلى كأس آسيا لكرة القدم 2027 والمرحلة الثالثة من التصفيات‭‭ ‬‬المؤهلة لكأس العالم 2026 بفوزها 3-صفر على مضيفها اليمن بينما انتصرت البحرين بالنتيجة ذاتها على ضيفتها نيبال اليوم الثلاثاء.

ورفعت الإمارات رصيدها إلى 12 نقطة من 4 مباريات لتتصدر المجموعة المؤهلة للتصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم وكأس آسيا، لتتقدم بـ3 نقاط على البحرين فيما يحتل اليمن المركز الثالث وله 3 نقاط وتتذيل نيبال المجموعة بلا أي نقطة.

ومنح فابيو ليما التقدم للإمارات، في المباراة التي أقيمت في السعودية، بتسديدة متقنة من ركلة حرة في الدقيقة 14 قبل إضافة الهدف الثاني بتصويبة من مدى قريب بعدها بـ8 دقائق.

وفرضت الإمارات سيطرتها على اللقاء قبل أن يختتم سلطان عادل أهداف بلاده قبل 10 دقائق من الاستراحة.

نهاية المباراة بفوز منتخبنا الوطني على منتخب اليمن بنتيجة 3-0 والتأهل إلى كأس آسيا 2027 والمرحلة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026 🇦🇪✅ شاهد أهداف المباراة ⚽️📽️#اليمن_الإمارات pic.twitter.com/yrglwTD15M — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) March 26, 2024

وسجلت البحرين 3 أهداف في الشوط الأول لتفوز على نيبال وتعزز وجودها في المركز الثاني.

وتحتاج البحرين لنقطة واحدة من مباراتين لكي تضمن بلوغ كأس آسيا والمرحلة الثالثة من تصفيات كأس العالم المقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويضم الدور الثاني للتصفيات 36 منتخبا تم تقسيمها على 9 مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة 4 منتخبات تتنافس بنظام الدوري من ذهاب وإياب، ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة للدور الثالث من تصفيات كأس العالم، وتحصل هذه المنتخبات على بطاقات المشاركة في كأس آسيا 2027.

وفي الدور الثالث، يتم تقسيم المنتخبات الـ18 على 3 مجموعات، وبحيث تضم كل مجموعة 6 منتخبات تتنافس بنظام الدوري من مرحلتي ذهاب وإياب، ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة مباشرة لكأس العالم، في حين ينتقل ثالث ورابع كل مجموعة للمنافسة بالدور الرابع، من أجل تحديد آخر فريقين حاصلين على المقاعد المباشرة للمونديال، والمنتخب الذي ينتقل لخوض الملحق الآسيوي لتحديد المنتخب المتأهل للملحق العالمي.