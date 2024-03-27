فوز فرنسا وألمانيا وتعادل إسبانيا مع البرازيل وإنجلترا مع بلجيكا وديا

في أمسية كروية ممتعة شهدت عدة مواجهات دولية ودية مثيرة تعادلت إسبانيا مع البرازيل 3-3 وإنجلترا مع بلجيكا 2-2، فيما فازت فرنسا على تشيلي 3-2 وألمانيا على هولندا 2-1، وذلك ضمن استعدادات المنتخبات الأوروبية لنهائيات كأس أوروبا في ألمانيا الصيف المقبل، ومنتخبات أميركا الجنوبية لكوبا أميركا في الولايات المتحدة.

على ملعب سانتياغو بيرنابيو سجل لوكاس باكيتا من ركلة جزاء قرب النهاية لينتزع منتخب البرازيل التعادل 3-3 مع نظيره الإسباني في مباراة ودية محتدمة مثيرة.

وسيطرت إسبانيا صاحبة الأرض على مجريات اللقاء مبكرا وافتتحت التسجيل عن طريق رودريغو من ركلة جزاء وداني أولمو، لكن رودريغو قلص الفارق قبل نهاية الشوط الأول بعد خطأ من الحارس أوناي سيمون.

⚽️🔥 أولمو استلم راوغ ثم سدد في الزاوية البعيدة ليعزز تقدم إسبانيا على البرازيل#مباراة_ودية | #اسبانيا_البرازيل #FriendlyMatch pic.twitter.com/2TpCp6dzsI — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 26, 2024

وشارك الصاعد إندريك من مقاعد البدلاء ليدرك التعادل بعد ركلة ركنية عقب 4 دقائق من بداية الشوط الثاني، لكن رودريغو أعاد إسبانيا إلى المقدمة مرة أخرى من ركلة جزاء في الدقيقة 86.

لكن البرازيل تمكنت من إدراك التعادل مجددا في الدقيقة الخامسة من الوقت البدل الضائع بعدما تعرض جالينو للعرقلة داخل منطقة الجزاء لينجح باكيتا في التسجيل بهدوء من علامة الجزاء.

بيلينغهام ينقذ إنجلترا

أنقذ لاعب الوسط المهاجم لنادي ريال مدريد الإسباني جود بيلينغهام منتخب بلاده إنجلترا من خسارة ثانية تواليا بإدراكه التعادل في الوقت البدل الضائع أمام ضيفه البلجيكي 2-2 الثلاثاء على ملعب ويمبلي في مباراة دولية ودية.

وفرض مهاجم أستون فيلا الإنجليزي يوري تيلمانس نفسه نجما للمباراة بمنحه التقدم مرتين لمنتخب "الشياطين الحمر" في الدقيقتين 11 و36، ورد منتخب "الأسود الثلاثة" بهدفي مهاجم برنتفورد إيفان توني (17 من ركلة جزاء) وبيلينغهام (90+5).

وتفادت إنجلترا الخسارة الثانية على أرضها بعد الأولى أمام ضيفتها البرازيل 0-1 السبت.

وخاضت إنجلترا المباراة في غياب العديد من ركائزها الأساسية أبرزها القائد مهاجم بايرن ميونخ الألماني هاري كين، وجناح أرسنال بوكايو ساكا، ومدافعا مانشستر سيتي كايل ووكر ومانشستر يونايتد هاري ماغواير.

فرنسا تنتفض وتهزم تشيلي

عوض منتخب فرنسا لكرة القدم تأخره المبكر ليفوز 3-2 على نظيره التشيلي بفضل أهداف يوسف فوفانا وراندال كولو مواني وأوليفييه جيرو في المباراة الودية التي أقيمت على ملعب فيلودروم اليوم الثلاثاء.

وأتى الضغط المبكر للفريق الزائر بثماره حيث افتتح التسجيل بعد 6 دقائق بتسديدة منخفضة من مارسيلينو نونيز بعد تحرك رائع من الجهة اليمنى.

لكن فوفانا أدرك التعادل لفرنسا في الدقيقة 18 عندما هيأ كيليان مبابي الكرة له على حافة منطقة الجزاء ليطلق تسديدة غيرت اتجاهها واستقرت في مرمى الحارس كلاوديو برافو.

ووضع كولو مواني صاحب الأرض في المقدمة بضربة رأس من مدى قريب بعد تمريرة عرضية متقنة من تيو هرنانديز في الدقيقة 26 قبل أن يحسم جيرو الفوز في الدقيقة 72، معززا رصيده كأفضل هداف لفرنسا على مر العصور برصيد 57 هدفا.

وقلص الفريق القادم من أميركا الجنوبية الفارق قبل 8 دقائق من النهاية عبر تسديدة داريو أوسوريو من مدى بعيد.

ولم يكن الهدف كافيا لمنع الهزيمة الأولى لتشيلي تحت قيادة المدرب الجديد ريكاردو جاريكا.

ألمانيا تقلب الطاولة على هولندا

سجل نيكلاس فولكروغ هدفا في الدقيقة 85 ليمنح ألمانيا العودة في النتيجة والفوز 2-1 على هولندا وديا -اليوم الثلاثاء- ليفوز مستضيف بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 للمباراة الثانية على التوالي خلال 4 أيام.

وبعدما سجلت ألمانيا هدفا بعد 7 ثوان في الفوز 2-صفر على فرنسا يوم السبت، اهتزت شباكها بعد 4 دقائق بتسديدة مباشرة من جوي فيرمان بعد خطأ من المدافع ماكسيميليان ميتلشتات.

وأدركت ألمانيا صاحبة الأرض، التي استحوذت على الكرة بنسبة 70 بالمئة بعد نصف ساعة من اللعب، التعادل بعدها بـ7 دقائق عن طريق ميتلشتات الذي أطلق تسديدة استقرت في الزاوية العليا.

وظنت هولندا، التي فازت 4-صفر على أسكتلندا يوم الجمعة، أنها اقتربت من التعادل بعدما أنقذ بارت فيربرخن تسديدات من جمال موسيالا وتوماس مولر قبل أن يتفوق عليه المهاجم فولكروغ رغم محاولات الحارس اللحاق بالكرة قبل عبورها خط المرمى.

النمسا تقسو على تركيا

لقن منتخب النمسا ضيفه التركي درسا قاسيا وفاز عليه 6-1 الثلاثاء في مباراة كرة القدم الودية الدولية التي جمعت بينهما على استاد إرنست هابل في فيينا.

وتقمص ميكايل جريجوريتش مهاجم فرايبورغ الألماني دور البطولة بتسجيله 3 أهداف (هاتريك) في الدقائق 44 و49 و59.

وجاءت الأهداف الـ3 الأخرى للنمسا عن طريق كزافير شلاجر في الدقيقة الثانية وكريستوف بومغارتنر من ضربة جزاء في الدقيقة 78 وماكسيميليان إنتروب في الدقيقة الأخيرة.