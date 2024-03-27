رونالدو يتصدر اللاعبين الأكثر إهدارا للفرص في الدوري السعودي

أحدث لاعب النصر السعودي كريستيانو رونالدو ثورة في الدوري السعودي للمحترفين، بعدما سجل 50 هدفا في 58 مباراة فقط، لكن على الرغم من هذه السجلات الجيدة، فإن لاعب ريال مدريد السابق يتصدر اللاعبين الأكثر إهدارا للفرص التهديفية أيضا.

ووفقا للبوابة المتخصصة في الإحصائيات "سوفاسكور" فإن النجم البرتغالي أضاع 20 فرصة تسجيل.

هذا الرقم، على الرغم من سجلاته التهديفية الجيدة، جعل جماهير النصر تشك في بعض الأحيان بالمستوى الذي أظهره كريستيانو.

ويتفوق كريستيانو على لاعبين مثل ألكسندر ميتروفيتش لاعب الهلال وموسى ديمبيلي نجم الاتفاق، كونه اللاعب الذي يضيع أكبر عدد من الفرص.

كريستيانو رونالدو 🇵🇹 هدّاف النصر هو الأكثر تسديدًا على مرمى الخصوم بـ53 تسديدة، سجل منها 23 هدفًا ⚽️#دوري_روشن_السعودي | #yallaRSL pic.twitter.com/FHzH8GViSf — دوري روشن السعودي (@SPL) March 24, 2024

لقب الدوري

وضع النصر في الدوري السعودي للمحترفين ليس جيدا تماما، ويبدو الأمر أكثر من معقد بالنسبة لكريستيانو للفوز باللقب.

ولا تزال هناك 12 مباراة متبقية في الدوري، لكن النصر يحتل المركز الثاني بفارق 12 نقطة عن الهلال المتصدر.

ورغم أن الإدارة الرياضية للفريق ترغب في الفوز باللقب بعد دفع مبلغ كبير من المال لكريستيانو، فإن المركز الثاني سيمنح النادي تذكرة التأهل إلى دوري أبطال آسيا.

وفي حين يهدر كريستيانو أكبر عدد من الفرص، فإنه لا يزال "ملك" المنافسة برصيد 23 هدفا، متصدرا حاليا قائمة هدافي الدوري السعودي للمحترفين.

كما يتصدر الدون قائمة اللاعبين الأكثر تسديدا على المرمى برصيد 53 تسديدة، متفوقا على ألكسندر ميتروفيتش (39) لاعب نادي الهلال.