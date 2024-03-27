بعد الخسارة أمام سلوفينيا.. رونالدو يصب غضبه على الحكم الرابع

لم يتمالك كريستيانو رونالدو نفسه بعد خسارة البرتغال 2-0 أمام سلوفينيا في مباراة دولية ودية وصب جام غضبه على الحكم الرابع.

وشهدت المباراة العديد من الحالات التحكيمية التي أثارت الجدل، حيث أظهر البث التلفزيوني اعتراض رونالدو على حكام المباراة في أكثر من مناسبة.

وعقب نهاية المباراة، انتشر فيديو لرونالدو أثناء خروجه من الملعب، بينما كان يتحدث إلى الحكم الرابع بنبرة غاضبة معبرا عن حزنه الشديد.

Cristiano Ronaldo left the pitch attacking the referee after ghosting against Slovenia. No Penalty, No Party !!!😡

pic.twitter.com/4QTynEKPmI — Semper Fi (@SemperFiMessi) March 27, 2024

وظهر رونالدو في الفيديو وهو يقول: "نستحق ركلتي جزاء"، ثم دخل إلى النفق المؤدي لغرف خلع الملابس في حالة غضب واضحة.

ولعب أفضل هداف دولي في تاريخ كرة القدم 90 دقيقة في ليوبليانا؛ لكنه لم يتمكن من إلهام منتخب روبرتو مارتينيز لتحقيق النصر.

وضمنت أهداف الشوط الثاني المتأخرة التي سجلها آدم نيزدا سيرين ومهاجم الديربي السابق تيمي إلسنيك فوزا مفاجئا لسلوفينيا.

وبالنسبة للبرتغال، كانت هذه أول هزيمة لها منذ خسارتها 1-0 أمام المغرب في مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم 2022، بعد أن سارت نحو التأهل لبطولة أمم أوروبا 2024 تحت قيادة مارتينيز.

ووصل "الدون" إلى 200 مباراة دولية في تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2024 ضد ليشتنشتاين. وأصبح أول لاعب يصل إلى هذا الرقم، وهو ما جعله اللاعب الأكثر مشاركة على المستوى الدولي، متغلبا على الرقم القياسي البالغ 196 الذي كان يحمله الكويتي بدر المطوع.

وخاض رونالدو 205 مباريات دولية مع منتخب البرتغال، سجل خلالها 128 هدفا في رقمين قياسيين على المستوى الدولي عالميا، وتُوج بلقبين: يورو 2016 ودوري الأمم الأوروبية 2019.