بعد الخسارة أمام سلوفينيا.. رونالدو يصب غضبه على الحكم الرابع

لم يتمالك كريستيانو رونالدو نفسه بعد خسارة البرتغال 2-0 أمام سلوفينيا في مباراة دولية ودية وصب جام غضبه على الحكم الرابع.

وشهدت المباراة العديد من الحالات التحكيمية التي أثارت الجدل، حيث أظهر البث التلفزيوني اعتراض رونالدو على حكام المباراة في أكثر من مناسبة.

وعقب نهاية المباراة، انتشر فيديو لرونالدو أثناء خروجه من الملعب، بينما كان يتحدث إلى الحكم الرابع بنبرة غاضبة معبرا عن حزنه الشديد.

Cristiano Ronaldo left the pitch attacking the referee after ghosting against Slovenia.

No Penalty, No Party !!!😡

pic.twitter.com/4QTynEKPmI

— Semper Fi (@SemperFiMessi) March 27, 2024